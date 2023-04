Campeonatos de andebol poderão não ter árbitros para o fim-de-semana

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) reconheceu esta quinta-feira, em comunicado, "a impossibilidade de efectuar as nomeações de árbitros", por estes terem pedido dispensa para os jogos de 22, 23 e 25 de Abril.

"O CA da FAP informa que a totalidade dos árbitros nacionais, numa acção impulsionada pela Associação Portuguesa de Árbitros e Oficiais de Mesa de Andebol (APAOMA), pediram dispensa de arbitrar nos dias 22, 23 e 25 de Abril", refere a nota.

Esta acção concertada dos árbitros - que pode inviabilizar o Benfica-FC Porto, do Campeonato Placard, e o Benfica-Madeira SAD (feminino), que pode colocar as "águias" muito perto da conquista do campeonato​ - está relacionada com uma alegada tomada de posição da classe, que se sentiu desapoiada pela FAP na sequência de uma queixa sobre o sector enviada por um clube à Federação Europeia de Andebol (EHF).

O CA refere que só teve conhecimento deste movimento na noite de 12 de Abril e que na quarta-feira reuniu com a direcção da FAP, tendo dado conta de que não havia "árbitros disponíveis para poder efectuar nomeações" para os próximos jogos.

"A direcção da FAP não informou o CA sobre qualquer diligência por si efectuada junto da direcção da APAOMA para encontrar uma solução para os problemas dos árbitros que permita reverter os pedidos de dispensa", acrescenta o órgão.

Uma das possibilidades para desbloquear esta situação pode passar pela hipótese de a direcção da FAP chamar a si a responsabilidade de substituir o CA na nomeação dos árbitros, para garantir que os jogos decorram dentro da normalidade.

"Jamais o CA abdicou das suas responsabilidades legais, estatutárias e regulamentares, vendo-se, no entanto, impossibilitado de efectuar as nomeações dos árbitros por motivos a que é totalmente alheio", adianta o comunicado.

O CA refere ainda ter a "plena consciência de que os árbitros são fundamentais para a boa organização e desenvolvimento da modalidade e são pilar basilar da verdade desportiva".

"O CA compreende e respeita a decisão dos árbitros e está aberto para, em conjunto com a direcção da FAP e a direcção da APAOMA, encontrar uma solução que permita a reposição da normalidade e consequente retoma da actividade por parte dos árbitros", sustenta o comunicado.

Contactada pelo PÚBLICO, no sentido de esclarecer as notícias que dão conta da normalização deste caso, a direcção da APAOMA remete mais explicações para um comunicado que deverá ser veiculado ainda esta quinta-feira.