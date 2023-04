Sexta na TV: The Batman, Dead Ringers e investigações históricas

Nas sugestões do dia também estão Jason Bourne, Scarface, Que Famílias! e Na Sombra do 11 de Setembro.

CINEMA

Identidade Desconhecida

Fox Movies, 13h47

Um homem (Matt Damon) é salvo no mar pela tripulação de um barco de pesca italiano. Não tem identificação e está amnésico, mas fala várias línguas e conhece técnicas de luta e autodefesa que deixam adivinhar um passado perigoso. Doug Liman realiza aquele que é o primeiro filme de uma saga baseada nos thrillers de espionagem escritos por Robert Ludlum.

São todos emitidos hoje: Supremacia (às 15h38), Ultimato (17h21), O Legado de Bourne (19h06) e Jason Bourne (21h15). O penúltimo foi dirigido por Tony Gilroy; os restantes, por Paul Greengrass.

The Batman

TVCine Top, 21h30

Com realização de Matt Reeves, que escreve o argumento com Peter Craig, este é um reboot da saga de Batman, desta vez com Robert Pattinson com a capa do homem-morcego que defende Gotham e que é o alter ego heróico do milionário Bruce Wayne.

Nesta missão, o seu caminho cruza-se com o dos vilões Edward Nashton (ou Riddler), Selina Kyle (que se transformará em Catwoman) e Oswald Cobblepot (o Pinguim). A ajudá-lo, terá sempre a seu lado Alfred Pennyworth, o seu dedicado mordomo. Estreado no ano passado, o filme conta ainda com Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell no elenco.

Que Famílias!

RTP2, 22h55

Jérôme Varenne emigrou para a China há vários anos. Quando uma viagem de negócios o obriga a passar por França, o seu país natal, aproveita para visitar a mãe e o irmão. Durante um almoço, apercebe-se de que a mansão familiar em Ambray, onde passou a maior parte da infância, está a meio de um processo de venda. Descontente, resolve ir até lá para entender o que se passa e para se despedir do lugar, sem imaginar as repercussões dessa decisão.

Com realização de Jean-Paul Rappeneau, uma comédia dramática interpretada por Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche, Nicole Garcia e Karin Viard, entre outros.

Scarface - A Força do Poder

AMC, 23h40

Remake por Brian De Palma, a partir de um argumento de Oliver Stone, do filme de 1932. Nos anos 1980, Tony Montana, um criminoso cubano exilado nos EUA, constrói com o amigo Manny um dos maiores impérios de droga em Miami. Mas o seu fascínio pelo poder arrasta-o a uma espiral de paranóia. Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer e Mary Elizabeth Mastrantonio compõem o elenco.

SÉRIE

Dead Ringers

Prime Video, streaming

Estreia. Rachel Weisz protagoniza, num duplo papel, a minissérie que reformula a história contada por David Cronenberg no filme Irmãos Inseparáveis (1988), com Jeremy Irons, que se inspirava nas misteriosas (e reais) vidas de dois gémeos ginecologistas. Aqui, transformam-se em personagens femininas interpretadas por Weisz.

Elliot e Beverly Mantle “partilham tudo: drogas, amantes e um desejo de fazer o que é preciso (incluindo desafiar os limites éticos da medicina) num esforço de enfrentar as práticas antiquadas e colocar a saúde da mulher como prioridade”, revela a sinopse. Britne Oldford, Poppy Liu, Michael Chernus, Jennifer Ehle e Emily Meade juntam-se ao elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Investigações de Lucy Worsley

RTP2, 20h35

Estreia. É com A caça às bruxas que começa o programa da BBC em que a historiadora britânica Lucy Worsley analisa e problematiza momentos sombrios da história do Reino Unido. Pesquisa documentação, recolhe depoimentos, reexamina provas antigas e segue novas pistas, enquanto visita os locais dos acontecimentos.

A série documental é retomada na segunda-feira, com episódios diários. Os temas são a peste negra, o mistério dos dois príncipes (filhos de Eduardo IV) que desapareceram da Torre de Londres e, finalmente, a loucura do rei George III.

Foto Lucy Worsley DR

Na Sombra do 11 de Setembro

TVCine Edition, 1h05

Dan Reed, o realizador do premiado Leaving Neverland, relata a história do grupo conhecido como “Liberty City Seven”. Os seus elementos foram detidos em 2006, acusados de planearem um ataque juntamente com um homem que pensavam ser membro da Al-Qaeda (mas que era, na verdade, um agente do FBI). A conspiração ficou sempre no plano de conversas e não chegou a haver qualquer acção para concretizar os ataques.