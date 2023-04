Dois virtuosos brasileiros com estreia absoluta em Portugal no Soam as Guitarras

Um é carioca, o outro paulista, e os seus destinos cruzaram-se num mesmo instrumento e num outro país, os Estados Unidos. Agora, num dos concertos do ciclo Soam as Guitarras, vão tocar pela primeira vez em Portugal, apresentam-se em duo, como Two Brothers. Chico Pinheiro e Romero Lumambo, ambos com carreira internacional firmada nos meios do jazz e da música popular, actuam esta sexta-feira no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, às 21h30, apresentando, segundo anunciam os promotores do ciclo, “alguns dos seus temas favoritos” em duo, “mostrando um verdadeiro domínio dos estilos da guitarra brasileira e do jazz”.

Nascido no Rio de Janeiro, em 20 de Julho de 1955, Romero Magalhães Lubambo começou a aprender piano clássico bem cedo e, aos 13 anos, iniciou-se na guitarra clássica, na Escola de Música Villa-Lobos. Fixou-se nos Estados Unidos, onde vive, em 1985, tinha então 30 anos, tornando-se muito requisitado, diz a sua mini-biografia, “não apenas por seu autêntico som brasileiro, mas também por seu domínio de uma variedade de estilos”.

A lista dos músicos com quem tem tocado é vasta e tem muitos nomes ilustres: Dianne Reeves, Angelique Kidjo, Michael Brecker, Yo-Yo Ma, Al Jarreau, Diana Krall, Herbie Mann, Wynton Marsalis, Gal Costa, Kenny Barron, Sérgio e Odair Assad, Ivan Lins, Grover Washington Jr., Flora Purim e Airto Moreira, Paquito D’Rivera, Harry Belafonte, Larry Coryell, Gato Barbieri, James Carter, Astrud Gilberto, Leny Andrade, César Camargo Mariano ou Billie Eilish. Como compositor e intérprete, fundou o Trio Da Paz, com Nilson Matta e Duduka da Fonseca.

Quanto a Chico Pinheiro, nascido Francisco Pinheiro Christino Netto em São Paulo, no dia 8 de Dezembro de 1975, também estudou violão clássico em criança, começando aos 12 anos a tocar profissionalmente, estabelecendo-se, segundo a sua mini-biografia divulgada pelos promotores do ciclo, “como um dos mais brilhantes compositores e violonistas da nova geração no Brasil”. Estreou-se em disco cem 2003, com Meia Noite Meio Dia, a que seguiram outros títulos, entre os quais Triz (2012), gravado com André Mehmari e Sérgio Santos, Varanda (2016), com Edu Ribeiro, Tiago Costa, Felipe Salles e Bruno Migotto ou City Of Dreams (2020), que teve uma indicação para a 63.ª edição dos Grammy Latinos. Entre os músicos, cantores e compositores com os quais colaborou, contam-se Herbie Hancock, Placido Domingo, Danilo Perez, Ron Carter, Kurt Elling, Brad Mehldau, Diane Reeves, Bob Mintzer, Chris Potter, Esperanza Spalding, Edu Lobo, César Camargo Mariano, Ivan Lins, Joyce, Rosa Passos entre outros.