Retomadas buscas para encontrar banhista desaparecido em Ovar

As buscas para encontrar o jovem de 25 anos que desapareceu na terça-feira no mar numa praia do concelho de Ovar, distrito de Aveiro, foram retomadas cerca das 7h20, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

“As buscas foram retomadas, os meios foram mobilizados às 7h20 e agora ao longo do dia irão chegando [mais meios] em função da distância a que se encontram aqui do local”, disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

De acordo com o comandante, as buscas vão decorrer na praia e na zona da rebentação com motas de água e numa zona um pouco mais afastada com embarcações semi-rígidas.

“Às 9h50, terá o reforço do meio aéreo e, por volta das 10h30, chegará o navio hidrográfico D. Carlos I da Marinha Portuguesa que fará buscas numa área mais afastada”, adiantou o comandante.

Na terça-feira, as buscas estiveram concentradas na área onde o jovem desapareceu entre a praia de Cortegaça Sul e a praia de São Pedro de Maceda, no concelho de Ovar e, actualmente, segundo Vítor Conceição, a área de buscas tem cerca de 100 quilómetros quadrados. O alerta para o desaparecimento foi recebido na terça-feira, cerca das 10h10.

Segundo o comandante, o desaparecido é um jovem de nacionalidade brasileira e residente no concelho vizinho de Santa Maria da Feira. “O jovem estava acompanhado por dois amigos, um dos quais também entrou na água, mas conseguiu sair pelos próprios meios com alguma dificuldade”, explicou o comandante.

Nas operações de busca na terça-feira participaram cerca de 40 operacionais, apoiados por um helicóptero da Força Aérea, três motas de água, uma lancha da Estação Salva-Vidas de Aveiro e outra dos Bombeiros de Espinho, além de elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros em terra.