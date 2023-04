TAP: Montenegro diz que ou Governo recua ou Medina, Galamba e Vieira da Silva arriscam queixa-crime

O presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta quarta-feira que os ministros das Finanças, Infra-estruturas e da Presidência do Conselho de Ministros, respectivamente, Fernando Medina, João Galamba e Mariana Vieira da Silva, incorrem no "crime de desobediência qualificada" por terem recusado enviar para o Parlamento os pareceres que fundamentam a decisão de demissão dos ex-líderes da TAP. O líder dos sociais-democratas diz que o Governo ainda pode recuar, mas desafia o presidente do Parlamento Augusto Santos Silva a entregar uma queixa contra os três ministros no Ministério Público, caso o executivo mantenha a recusa de envio.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt