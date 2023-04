Chumbado requerimento do Chega para ouvir Medina e Vieira da Silva sobre mulher de Galamba

O requerimento da “audição urgente” dos ministros das Finanças e da Presidência foi rejeitado com votos contra do PS, PSD e PCP e abstenção do Bloco de Esquerda.

Os deputados chumbaram esta quarta-feira o requerimento do Chega para ouvir os ministros das Finanças e da Presidência, na sequência das notícias sobre as funções da mulher do ministro João Galamba num departamento no Ministério das Finanças.

O requerimento, dirigido à Comissão de Orçamento e Finanças, para “audição urgente” aos ministros Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável do proponente e da Iniciativa Liberal.

Na origem deste requerimento esteve uma notícia avançada pela TVI no início da semana passada de que Laura Abreu Cravo, mulher do actual ministro das Infra-estruturas, João Galamba, coordenava há um ano o departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, embora a nomeação nunca tenha sido publicada em Diário da República. Um dia depois da notícia, o assunto foi levantado por deputados do Chega e do PSD durante uma audição do ministro das Finanças no Parlamento.

Na ocasião, Medina indicou que Laura Cravo não foi nomeada em Diário da República porque está a exercer funções no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças ao abrigo da mobilidade pública, já que é quadro da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), não tendo sido nomeada pelo Governo. Em resposta à TVI, o Ministério das Finanças tinha referido que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da CMVM e está no GPEARI ao abrigo de um acordo de cedência de interesse público.

Na passada sexta-feira, o GPEARI avançou que a mulher de Galamba manifestou a sua intenção de abandonar a coordenação do departamento de Serviços Financeiros, o que acontecerá até final de Outubro.

No texto do requerimento, o Chega sustenta que, “mesmo não havendo lugar a nomeação, é importante conhecer quais foram os fundamentos para a celebração de acordo de cedência de interesse público com a dr.ª Laura Abreu Cravo, e não com outra pessoa com vínculo à administração pública que pudesse ser nomeada para aquelas funções, quem lhe atribuiu funções de coordenação e em que termos e por que não recorreu o Governo à nomeação em substituição, como sucede em várias outras situações”.

Entre os requerimentos votados esta quarta-feira na Comissão de Orçamento e Finanças, esteve também o do BE para audição ao ministro das Finanças sobre a agência Lusa, tendo o mesmo sido chumbado com o voto contra do PS e favorável dos restantes partidos.

Já a votação do requerimento da IL para ouvir o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos sobre notícias relativas a um alegado perdão de parte (66 mil euros) de uma dívida do deputado socialista Carlos Pereira enquanto avalista de uma empresa que faliu em 2015 foi adiada.