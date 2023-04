Parlamento discute autodeterminação de género nas escolas e práticas de conversão

Para contornar o "chumbo" do Tribunal Constitucional (TC) à aplicação da lei da autodeterminação da identidade de género nas escolas, o PS, o Bloco de Esquerda (BE) e o PAN entregaram projectos de lei no Parlamento que vão a discussão no plenário desta quarta-feira e serão votados na sexta-feira. Já a iniciativa do Chega incide sobre a polémica questão das casas de banho que levou, a par de outras questões, ao pedido de fiscalização ao TC por parte de deputados do PSD e CDS.

