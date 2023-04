Entre a guerra e a fome na Somália, este mercado é um "símbolo de esperança"

Em Novembro e Dezembro de 2022, quando o fotógrafo Tariq Zaidi se deslocou até à Somália, o seu objectivo era desenvolver uma história sobre a seca, a fome e o conflito armado que afectam profundamente o país na actualidade. "Queria chamar a atenção para um problema que, na minha opinião, não tinha a atenção que merecia dos meios de comunicação social", conta ao P3, em entrevista. "Já estive no Afeganistão, Iémen, Chade, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, El Salvador, Haiti, no entanto, estar a Somália entristeceu-me profundamente." Devido à seca profunda que o país atravessa, cerca de metade da população somali enfrenta uma crise alimentar que, em conjunto com o conflito armado, "levou a que 1.3 milhões de pessoas abandonassem as suas casas", descreve o fotógrafo britânico.

A história que Tariq Zaidi decidiu trazer do país toca directamente todas essas questões, mas não de uma forma previsível. "Viajei até Mogadíscio à procura de uma história que contrabalançasse toda a tragédia que tinha testemunhado." Foi no mercado de peixe de Hamar Weyne, "numa das cidades mais perigosas do mundo", que o britânico encontrou um exemplo de resistência. "Fiquei estupefacto diante da atmosfera enérgica e vigorosa daquele lugar", observa. "Apesar da guerra civil e do desinvestimento no sector das pescas, o mercado continua a ser uma fonte substancial de emprego e actividade económica da cidade."

Observar o comportamento de todas as pessoas no interior do mercado "conquistou o coração" de Zaidi, que se rendeu à resiliência e força de quem tenta viver com alguma normalidade num país tão profundamente devastado. "Impressionou-me a graça e tenacidade com que as pessoas se moviam. Apesar de todas as dificuldades, elas cumpriam as suas tarefas com dedicação e sentido de missão, entre peixes mortos e sangue." Para o fotógrafo, as suas imagens incorporam "uma metáfora poderosa da resiliência e força do espírito humano diante de um sofrimento inimaginável". "Elas lembram-nos que a vida continua, mesmo no meio da desordem e do conflito, e que existe beleza e nobreza nessa reacção." O comité de jurados da edição de 2023 do concurso Sony World Photography Awards não ficou indiferente à mensagem de esperança que o britânico traduziu em imagens e atribuiu ao projecto Inside Hamar Weine Fish Market in the Heart of Mogadishu, Somalia o terceiro prémio na categoria Documentário.

Ao longo da sua carreira, o fotógrafo freelancer já trabalhou em diversos cenários de pobreza extrema, de crise humanitária e de conflito — incursões que lhe valeram inúmeros prémios e publicações em órgão de comunicação como o The Guardian, a BBC, a National Geographic, o Washington Post, entre outros. Os projectos Sapeurs e Sin Salida, desenvolvidos nos dois Congos e em El Salvador, respectivamente, e materializados em formato de fotolivro, podem ser revisitados no P3.