Os ferroviários e os passageiros

A Constituição estabelece o princípio do sentido restritivo das restrições a direitos, liberdades e garantias (art. 18.º, n.º 2). Por isso, ao ocupar-se do direito de greve como direito, liberdade e garantia dos trabalhadores, prescreve que a lei, ao definir as condições de prestação de serviços indispensáveis à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, deve fazê-lo com salvaguarda dos outros interesses constitucionalmente protegidos (art. 53.º, n.º 2).

Em Portugal, a circulação das pessoas e dos bens faz-se basicamente por via ferroviária e por via rodoviária. Havendo greve nos caminhos-de-ferro, isso não impede tal circulação, mas parece que aí, como em qualquer outro sector, uma greve sem causa relevante ou sem nenhuma articulação com o transporte rodoviário não respeita os interesses dos demais cidadãos, que têm o direito de saber que podem ser transportados de comboio.

Na semana passada, eu precisei de ir a Braga e, para tal, fui à estação do Oriente em Lisboa, entrei na fila única até à bilheteira, e estive assim de pé cerca de uma hora; e, quando chegou a minha vez, o funcionário (durante quase todo o tempo, apenas um) disse-me que não podia garantir que, no dia seguinte, houvesse comboio.

Nessas condições, apressei-me a deslocar-me à central de camionagem e aí pude comprar bilhete e o mesmo sucederia no dia seguinte, ao regressar de Braga a Lisboa. Não nego, repito, o direito dos ferroviários à greve, mas não compreendo como possam aí se manter sem nenhuma alternativa relevante ou, sobretudo, sem darem informação precisa de garantia de transporte aos passageiros ou eventuais passageiros.

Jorge Miranda, Lisboa

IVA 0%: formação dos agentes económicos

O tão apregoado “IVA zero” entrou ontem em efectividade. Tal como já escrevi neste espaço, para que tal iniciativa funcione, ou seja, venha a beneficiar o consumidor, é necessário baixar os custos de produção (a assim baixar o preço do produto na origem) e o vendedor final não subir as suas margens de lucro. A baixa do IVA, maioritariamente de 6% para 0%, deveria ser a parte menos significativa nesta redução de preços ao consumidor.

Acontece que, relativamente à produção, os apoios a ser canalizados para os produtores inserem-se na PAC, obrigando à anuência de Bruxelas e portanto não se sabe quando chegarão aos destinatários, fazendo com que o efeito prático do “IVA zero” apenas se reflicta na redução do IVA. Mas, por falta de informação ou conhecimento, ouvi no Telejornal da RTP1 um grande distribuidor que abastece lojas, mercados, etc., a dizer o seguinte: “Como comprei os produtos com IVA, para não perder dinheiro, tenho de aumentar o preço do produto no valor correspondente ao IVA.” Conjugando estas duas situações, lá se vai todo o efeito do “IVA zero”.

Provavelmente o Governo deveria ter feito sessões de esclarecimento para informar os distribuidores e outros agentes económicos que a coisa não funciona assim, pois o que acontece é que esse distribuidor deixará de entregar tanto IVA ao Estado ou receberá deste (no valor correspondente ao IVA pago e não cobrado) e não deveria alterar o preço de venda. Se todos agirem desta forma, mais vale acabar já com a medida, porque inócua.

Jorge Loureiro, Anadia

IVA sobre pão e queijo?...

A quem como eu vive há muitos anos no Canadá, espanta que em Portugal se cobre IVA em artigos que um cidadão compra para fazer sopa ou uma refeição simples. No Canadá cobra-se o equivalente de IVA em lojas de ferragens, electrodomésticos, roupa e calçado (para crianças não tem IVA), restaurantes, etc., mas artigos para fazer comida nunca foram taxados. Isto significa que num supermercado os únicos produtos que têm IVA são bebidas como a Coca-Cola, pratos já feitos, artigos para lavagens, etc., mas até comida congelada é isenta de IVA.

E naquilo que tem IVA, é uma única percentagem (composta das taxas provincial e federal), que no Ontário é 13%. Pode parecer estranho para os portugueses, mas vale a pena repetir: ou não tem IVA ou paga 13%. O preço exposto do artigo é o preço mesmo. E se tem IVA, é cobrado na caixa. Os clientes normalmente sabem quais os produtos que são taxados.

Preços de artigos mostrados já com IVA são traiçoeiros e têm a tendência de ser melhor para os comerciantes, pois encobrem as reais subidas de preço. Até hoje, não ouvi nem li em nenhum órgão de comunicação social português a informação de que há países onde se pode comprar um tomate sem pagar taxa. Bem gostaria de ver essa comparação publicada, a bem do consumidor informado.

E se o Governo deixasse de cobrar IVA no que é essencial para a vida dos portugueses, isso não seria mais do que é razoável, já que há países que o fazem e não ficaram pobres por isso.

Carlos Alberto Coimbra, Toronto