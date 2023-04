Desordem Mundial. Segredos cada vez menos secretos na intelligence americana

O Desordem Mundial desta semana procura trazer alguma luz para dentro da complexa e pesada estrutura dos documentos classificados da intelligence americana. Analisa-se ainda o estado de emergência decretado em Itália por causa do "congestionamento migratório" e as declarações de Lula da Silva sobre o conflito na Ucrânia. No final, filmes e um documentário.

