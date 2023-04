PSD questiona Governo sobre não colocação de carris no tabuleiro inferior da Luiz I

O deputado social-democrata Firmino Pereira questionou hoje o Governo sobre a não colocação de carris para eléctricos no tabuleiro inferior da ponte Luiz I, que foi reaberto na sexta-feira para uso exclusivo de peões, transportes públicos e velocípedes.

Numa pergunta dirigida ao Ministério das Infra-estruturas, Firmino Pereira pede esclarecimentos sobre uma ideia que diz ter sido manifestada, em 2018, pelas câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto, quando as obras de reabilitação da ponte estavam a ser projectadas.

"No caso de ter sido apresentada proposta [pelas autarquias à Infra-estruturas de Portugal (IP)] para a colocação de infra-estruturas para o eléctrico, por que razão a Infra-estruturas de Portugal na empreitada de reabilitação da Ponte Luiz I não as executou?", pergunta o deputado do PSD.

Firmino Pereira quer, ainda, saber se caso "no futuro próximo for ponderada a colocação de infra-estruturas para o eléctrico o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I", será necessária nova obra.

"Com a hipótese de permitir a passagem de eléctricos, se estão quantificados os custos?", é outra das interrogações dirigidas pelo deputado social-democrata ao gabinete tutelado por João Galamba.

O tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, reabriu ao trânsito na sexta-feira, cerca de um ano e meio depois de ter fechado para obras de reabilitação, uma obra que se iniciou em Outubro de 2021 e tive uma "derrapagem" no prazo e nos custos.

Segundo disse à Lusa, no dia 15 de Maio, a responsável da IP pela fiscalização da obra, Joana Moita, os atrasos deveram-se à descoberta de mais problemas na estrutura da ponte face aos inicialmente previstos.

O custo da obra, inicialmente estimado em 3,3 milhões de euros, acabou por ficar nos 4,2 milhões, tanto devido à intervenção mais complexa do que o esperado, mas também devido à crise das matérias-primas, ligada à guerra na Ucrânia, segundo a mesma responsável.

Reaberto na sexta-feira, no tabuleiro inferior não é permitida a passagem de carros para além de transportes públicos, incluindo táxis mas não TVDE, uma decisão que tem sido polémica.

"Esta ligação entre Porto e Vila Nova de Gaia é a única ligação à cota baixa, tendo as Câmaras do Porto e Vila Nova de Gaia decidido restringir a circulação do trânsito, excepto a transportes públicos, táxis e velocípedes. Dado não existir qualquer ligação à cota baixa entre as duas Cidades, considero nada fundamentada a interdição do trânsito, provocando constrangimentos a milhares de pessoas que não têm nenhuma alternativa", considera Firmino Pereira, conforme se lê no requerimento dirigido à tutela.

Na segunda-feira, o vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo, que dirigiu a reunião do executivo municipal, disse que as duas autarquias vão estudar a possibilidade de transportes turísticos e TVDE atravessarem a ponte Luiz I.

"Vamos estudar a possibilidades de TVDE, "tuk-tuk" e autocarros turísticos poderem atravessar o tabuleiro da ponte", revelou o vice-presidente da autarquia após questionado sobre o assunto pelo vereador do PSD, Cancela Moura.