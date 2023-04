Papa Francisco oferece fragmentos da cruz de Cristo para a coroação de Carlos III

O Papa Francisco ofereceu fragmentos que acreditam ser da verdadeira cruz, onde Jesus foi crucificado, a Carlos III. As peças sagradas foram usadas como parte de uma nova cruz feita para a cerimónia religiosa da coroação do novo soberano inglês, agendada para 6 de Maio.

A nova cruz, feita a partir de prata reciclada, madeira recuperada e ardósia galesa, será um presente do rei para a Igreja do País de Gales, para marcar o seu centenário, celebrado em 2020. Vai ser usada na dianteira da procissão da coroação na Abadia de Westminster, em Londres.

Estão incluídos dois pequenos fragmentos da relíquia doada pelo Papa que foram esculpidos na cruz por detrás de uma pedra preciosa de cristal rosa.

Foto A nova cruz PHIL NOBLE/Reuters

“É um gesto ecuménico significante, o facto de a Cruz de Gales vir a incorporar relíquias da Cruz verdadeira, um presente pessoal do Papa Francisco para a Sua Majestade, o rei, para celebrar a coroação”, celebrou, em comunicado, a Igreja de Gales, uma ramificação da Igreja Anglicana.

Foto PHIL NOBLE/Reuters

Depois da coroação, a nova cruz será partilhada pelas Igrejas Anglicanas e Católicas em Gales. “O design evoca a nossa fé cristã, o nosso património, os nossos recursos e o nosso compromisso para com a sustentabilidade”, destacou Andrew John, arcebispo anglicano de Gales, que abençoou a cruz numa cerimónia, esta quarta-feira, em Llandudno, no norte do país.

“Estamos muito orgulhosos de que o seu primeiro uso seja para guiar suas majestades na Abadia de Westminster na cerimónia da coroação”, acrescentou.

Foto PHIL NOBLE/Reuters

A ligação de Carlos ao País de Gales é bem conhecida. Como herdeiro do trono britânico, ostentou o título de príncipe de Gales até se ter tornado rei, Setembro passado, na sequência da morte da mãe, Isabel II. Agora, o filho William e a nora Kate ostentam dão continuidade ao título de príncipe e princesa de Gales.