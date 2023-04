Carne de urso e de baleia à venda em máquinas no Japão

Desde Novembro de 2022 que a troco de algumas moedas na ranhura é possível comprar carne de urso. A máquina de venda automática continua instalada numa cidade rural na província de Akita, no Japão. E é um sucesso.

O Soba Goro, um restaurante em Semboku, instalou a vending machine junto à entrada da estação Tazawako, onde pára o famoso Shinkansen, o comboio bala. Atraídos pela raridade, os turistas passaram a incluir esta "lembrança" na sua lista de compras. “A carne de urso não é muito comum, por isso queremos que os turistas que visitam a cidade a comprem”, explicou à NBC News Daishi Sato, proprietário do restaurante e da máquina, que fornece partes do Urso-negro-asiático a 2200 ienes (cerca de 15 euros) por 250 gramas e também com uma lista de entregas em Tóquio, que fica a 400 quilómetros.

Foto A máquina em Akita é um sucesso Irene Wang/Reuters

A carne, informa o jornal local The Mainichi, provém de ursos capturados nas montanhas por membros de um clube de caça local que têm autorização para matar um certo número durante a temporada anual de caça.

O ministério do Meio Ambiente japonês acredita que de três a sete mil ursos foram mortos nos últimos sete anos. Acredita-se que apenas quinze mil sobrevivam no Japão.

Refira-se que o consumo de carne de urso é maior no norte do Japão, onde é vendida em lata e até como caril instantâneo.

No Japão, esta notícia surge pouco depois de a Kyodo Senpaku, a maior empresa baleeira do Japão, instalar duas máquinas de venda automática de carne de baleia em Quioto no início de 2023. Entretanto, a empresa já abriu um terceiro local e tem planos de abrir mais cem nos próximos cinco anos.