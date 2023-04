Liga portuguesa é “rainha” dos penáltis falhados

Em matéria de penáltis assinalados, a I Liga surge na metade do quatro que mais penáltis tem, mas não num lugar especialmente alto.

Entre 75 campeonatos do futebol mundial, a Liga portuguesa é a quarta na qual os jogadores mais falham pontapés de penálti e a líder entre primeiras divisões europeias.

O ranking divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES) analisa penáltis ocorridos desde 2020 e aponta uma taxa de conversão de 73,4% na I Liga, que só consegue ser melhor do que os campeonatos da África do Sul, Suécia (II divisão) e Costa Rica.

Esta curiosidade não tem factores claros associados, mas permite, pelo menos, considerar que a ideia de que um penálti por assinalar retirou uma vitória a uma equipa é, em Portugal, bastante longe da realidade.

Em matéria de penáltis assinalados, a Liga portuguesa surge na metade do quadro que mais penáltis tem, mas não num lugar especialmente alto. É o 29.º campeonato com mais penáltis, um a cada 247 minutos.

Isto permite presumir que ou os jogadores – muito faltosos no campeonato nacional – são especialmente cuidadosos dentro da área ou que os árbitros têm o apito menos “sensível” na hora de castigar infracções nas áreas.

Como curiosidade, o minhoto Vítor Ferreira, árbitro FIFA, tem um penálti assinalado por jogo na I Liga, o valor mais alto entre todos os juízes. O lisboeta Tiago Martins e o portuense Gustavo Correia, também árbitros internacionais, surgem nas posições seguintes. Claúdio Pereira e Manuel Mota aparecem no lado oposto do ranking.