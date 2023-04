De quem fala Schmidt quando aponta jogadores em pior forma no Benfica?

O treinador recusou que as férias dadas a alguns jogadores tenham sido prejudiciais e culpou as selecções nacionais, que desgastaram alguns atletas. Não disse nomes, mas os “alvos” são claros.

Várias justificações têm sido dadas para a “crise” no Benfica – embora, até esta terça-feira, nunca pela boca do treinador Roger Schmidt. Uma delas versa sobre o problema de dar seis dias de férias aos jogadores que não foram às selecções, na última paragem FIFA, que terá criado um défice físico e de treino que baixou o rendimento no regresso ao trabalho – e o Benfica ainda só venceu um jogo pós-selecções.

Mas o técnico alemão, questionado directamente sobre este tema, chegou-se à frente. Não só o recusou como lhe deu outra roupagem. A culpa, considera, não passa pelas férias que deu aos jogadores, mas sim – pelo menos em parte – pelas selecções nacionais e pelo rendimento mais baixo de alguns activos “encarnados” que estiveram nas selecções.

"Sim, [as férias] tiveram impacto, mas um impacto muito positivo nos jogadores, que tiveram algum descanso. Eu penso que o problema não foi os jogadores que tiveram algum descanso, mas sim os jogadores que estiveram nas selecções nacionais. Esse foi o problema. O maior problema dos jogadores que estiveram nas selecções é que alguns não jogaram, então estiveram dez ou 12 dias fora, com muitas viagens, quase sem treinarem. Para estes jogadores é difícil manter o ritmo e a forma”, apontou, na antevisão do jogo frente ao Inter de Milão, para a Liga dos Campeões.

De quem está a falar o treinador alemão? Gonçalo Ramos, João Mário e, eventualmente, Petar Musa.

Gonçalo Ramos e João Mário

De acordo com o site oficial do Benfica, foram 12 jogadores da equipa principal que foram às selecções nacionais. Se tirarmos da equação os guarda-redes Samuel Soares e André Gomes, que não contam no “totobola” de Schmidt para utilização, sobram dez.

Se levarmos as palavras de Schmidt à letra, considerando os que "não jogaram", então a explicação do treinador não tem sentido, já que todos os internacionais jogaram pelo menos um minuto. Mas o alemão não estaria, por certo, a ser tão rigoroso.

Nessa medida, há três jogadores com utilização muito reduzida: João Mário, com um minuto em dois jogos, Gonçalo Ramos, com 40 minutos em dois jogos, e Musa, com 43 minutos em dois jogos (confira o quadro em baixo).

Aqui está o trio de que falava Roger Schmidt.

A utilização internacional dos jogadores do Benfica na última paragem de selecções João Mário: 1 minuto (1’ + 0’)

Gonçalo Ramos: 40 minutos (12’ + 28’)

Musa: 43 minutos (37’ + 6’)

António Silva: 90 minutos (0’ + 90’)

Otamendi: 95 minutos (45’ + 50’)

João Neves: 137 minutos (90’ + 47’ + 0’)

Schelderup: 138 minutos (90’ + 47’ + 1’)

Bah: 155 minutos (90’ + 65’)

Vlachodimos: 180 minutos (90’ + 90’)

Aursnes: 180 minutos (90’ + 90’)

E tem razão? Musa, que pouco conta para o “onze”, pode ser deixado de lado. Sobram dois e, a nível exibicional, é subjectivo dizer que Ramos e Mário estão a jogar pior, embora não seja uma afirmação minimamente polémica – ambos perderam influência no jogo ofensivo.

O que é possível analisar é a parte factual. E os factos dizem que João Mário tinha quatro golos e duas assistências nos quatro jogos antes das selecções e tem zero golos e zero assistências nos quatro jogos pós-selecções.

Já Gonçalo Ramos ia com cinco golos e duas assistências nos quatro jogos pré-selecções e vai com um golo desde que regressou dos treinos de Roberto Martínez.

E a gestão?

Trata-se de uma quebra individual por culpa do menor fulgor colectivo ou de quebra colectiva pelo menor fulgor individual de dois jogadores tão influentes?

Talvez seja um pouco de tudo, mas o técnico disse também que “agora é o momento de dar a volta a isso” e que já houve “treinos e jogos suficientes para dar a volta a esta situação”. “Cabe aos jogadores mostrarem-no em campo”, disparou, sugerindo que Ramos e João Mário estão abaixo do que já estiveram, mas que já houve tempo para recuperarem e estarem numa forma diferente daquela em que estão.

Outros factores têm sido apontados como explicações para a “crise” do Benfica. O PÚBLICO já analisou neste artigo a quebra de intensidade causada pela gestão física (ou falta dela) de um treinador pouco dado a rotatividade no “onze” – e também durante os jogos.

Há quem aponte que os pedidos de glória europeia criaram euforia desmedida e quem tenha visto essa euforia espicaçada pela renovação de contrato a um treinador que ainda nada ganhou.

Houve também quem argumentasse que jogadores em passeios mediáticos no Estoril Open na semana de um clássico passam a imagem de descontracção excessiva.

Há ainda quem aponte a mera quebra de rendimento de alguns jogadores-chave ou quem veja, no plano futebolístico mais geral, um modelo de jogo unidimensional, já “gasto” e identificado pelos adversários e, por extensão, mais fácil de contrariar.

Se calhar, é um pouco de tudo.