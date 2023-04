Após 500 dias numa gruta, Beatriz Flamini viu a luz natural. Eis as fotos

Alpinista esteve sem contacto com o exterior e sem referências da passagem do tempo.

Foram 500 os dias em que a alpinista espanhola Beatriz Flamini esteve sem ver luz natural. Nesses dias, esteve a 70 metros de profundidade, numa gruta no Sul de Espanha, sem contacto com o exterior e sem referências da passagem do tempo. A experiência foi seguida por cientistas e terminou na última sexta-feira.

Beatriz Flamini conseguiu, assim, atingir um novo recorde mundial. Até agora, em experiências do género, o isolamento nunca tinha sido tão extremo, existindo, pelo menos, um relógio na gruta. Vejamos, em cima, as imagens do seu regresso ao mundo com luz natural.