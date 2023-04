Menos 3000 estudantes inscritos este ano nas provas de ingresso ao ensino superior

A partir de Junho, 145.969 alunos do ensino secundário vão realizar provas de ingresso no ensino superior. Primeira época de provas arranca a 19 de Junho.

Este ano, menos 3000 alunos do secundário inscreveram-se para a realização de exames nacionais que, tal como nos últimos anos, servem apenas para aceder ao ensino superior. Ao todo, há 145.969 alunos no ensino secundário registados para a primeira época de provas, que arranca a 19 de Junho. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Educação.

O número de inscrições tem vindo a diminuir desde que os alunos passaram a ter de responder apenas às provas exigidas pelas licenciaturas em que pretendem ingressar. Em 2022, o número de alunos do secundário inscritos nos exames nacionais rondava os 149 mil. Em 2021, havia 151 mil estudantes registados.

Ainda não há detalhes sobre o número de exames que cada aluno pretende fazer. Em 2022, apesar da diminuição do número de alunos inscritos, foram feitos mais exames do que em 2021. Alguns alunos optam por fazer mais provas do que aquelas que precisam com o objectivo de subir a sua nota de ingresso (média escolar) num curso superior. ​

O prazo das inscrições para os exames nacionais, no entanto, não facilitou o processo. As inscrições para os exames nacionais deste ano lectivo decorreram ente 4 e 17 de Abril, um prazo que coincidiu quase inteiramente com o período de férias de Páscoa, ao contrário do que é habitual. A circunstância mereceu duras críticas da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), por transformar um acto escolar complexo, que suscita dúvidas, num processo "meramente burocrático".

Soma-se o facto de as vagas para acesso ao ensino superior só serem publicadas a 2 de Abril, dando pouco tempo aos alunos para analisar as suas opções.

Como já é habitual, as inscrições para os exames nacionais foram feitas na Plataforma de Inscrição Electrónica em Provas e Exames. Em comunicado, o Ministério da Educação dá conta que também há 504 inscrições para os exames de conclusão do ensino básico.