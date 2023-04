Autoridades procuram banhista desaparecido no mar em Ovar

Um homem desapareceu hoje à tarde no mar numa praia de Ovar no distrito de Aveiro, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento foi dado às 16h10.

“Um banhista estaria com um amigo na água. O amigo conseguiu sair pelos próprios meios, mas o outro não”, disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias. O banhista, que conseguiu sair sozinho do mar, foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira, avança a SIC Notícias.

De imediato foram iniciadas buscas na área onde o banhista desapareceu, entre a praia de Cortegaça Sul e a praia de São Pedro de Maceda, no concelho de Ovar.

Nas operações de busca estão envolvidos um helicóptero, três motas de água e uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Aveiro e outra dos Bombeiros de Espinho, para além de elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros que se encontram em terra.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, pelas 18:00, estavam envolvidos nas operações 32 operacionais, auxiliados por 11 viaturas e um meio aéreo.