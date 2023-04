A Magnum Photos abriu o jogo — e mediu o pulso ao futuro

São mais de 100 as imagens disponíveis para venda no site da Magnum e expostas, em simultâneo, na Magnum Gallery, em Londres, de 17 a 22 de Abril. A Magnum Photos convidou, pela primeira vez, artistas e cineastas a integrarem as suas obras no evento Square Print Sale, organizado periodicamente pela cooperativa fotográfica mais antiga do mundo.

A presente edição, Vital Signs — a terceira e última parte da triologia Then. Now. Next., criada para destacar o 75º aniversário da Magnum Photos — integra fotografias de Roger Deakins, Alfredo Jaar, Hannah Reyes Morales, Alejandro Cartajena, Todd Hido e The Anonymous Project. Inesperadamente, também uma fotografia realizada pelo comediante e realizador norte-americano Judd Apatow faz parte do conjunto.

Centrado na ideia de futuro, o conjunto de imagens gira em torno de conceitos como "a esperança", "o medo", "a antecipação do que ainda está por vir", refere a organização do evento online num comunicado dirigido ao P3. A fotógrafa espanhola Cristina de Middel, presidente da cooperativa, refere, no mesmo documento, que "o convite [a estas personalidades] é apenas uma formalidade, uma vez que a família da Fotografia vive em casa partilhada — em constante movimento e renovação". Refere ainda que "os fotógrafos [convidados] criaram uma cronologia visual de quem fomos e quem somos no presente". Por ainda ser impossível fotografar o futuro, Cristina de Middel tem esperança que a organização saiba, no futuro, reunir "viajantes competentes e diversos" à altura dos desafios vindouros.