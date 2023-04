A conspiração de direita contra Boaventura de Sousa Santos

Eu estava a conter-me para não falar de Boaventura de Sousa Santos. Existe sempre uma Schadenfreudezinha quando o guru da esquerda radical, tão feminista e tão progressista, é acusado de se comportar não só como um assediador, mas como um chantagista sexual – quer bolsa e doutoramento?, então sente-se aqui. Sou do tempo em que certos jornalistas de meia-idade se babavam para cima de estagiárias nas redacções, e tenho desprezo visceral por quem se aproveita do poder hierárquico para obter vantagens sexuais. Sempre que me dizem que um qualquer senhor professor doutor é “engatatão”, significando isso que não tem quaisquer problemas em insinuar-se às suas próprias alunas, o retrato está tirado e prefiro ficar do lado de cá da cerca sanitária.

