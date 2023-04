Insensatas afirmações

Lula da Silva, legítimo Presidente do Brasil, fez uma visita de Estado à China, de Xi Jinping. Durante a visitação, não só se falou de negócios recíprocos, mas também se conversou sobre a guerra infligida pela Rússia à Ucrânia, em que Lula erradamente pôs os beligerantes no mesmo pé de igualdade.

Não só foi insensato no que acima afirmou, como imprudentemente acusou o Ocidente, incluindo os EUA, a NATO e a própria UE, de coniventes no prolongar do conflito. Afigurasse-nos que cometeu um gravíssimo erro militar geoestratégico, ao colocar no mesmo patamar a agressora Rússia face à agredida Ucrânia. Esperamos que venha a repensar no erro cometido, ao dizer o que nunca deveria ter dito.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O nome da ponte

Muita água vai passar pelas pontes sobre o rio Douro, até se atingir um nome consensual para a nova ponte. A votação online peca por falta de participação directa e espírito democrático. Porque não foi dada liberdade de escolha, ao invés da imposição de vários nomes? Quem se julgam os iluminados que escolheram essas possibilidades? Acho que o nome da ponte deveria ser de uma figura que tenha elevado o rio Douro e o vinho do Porto. O poeta, actor e dramaturgo gaiense Fernando Peixoto, mestre em História Moderna e Contemporânea pela FLUP, seria a minha escolha, se esta fosse democrática. O autor de Do Corporativismo ao Modelo Interprofissional — O Instituto do Vinho do Porto e a Evolução do Sector do Vinho do Porto, Edições Afrontamento, merece essa distinção.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Lula e China

Se considerarmos o alargamento da NATO e o que aconteceu na Ucrânia a partir de 2014 — não apenas a partir de 2022 — devemos concluir que Lula nos aponta o rumo que nos poderá transportar para um mundo onde irá prevalecer o diálogo, substituindo a louca e perigosa corrida aos armamentos a que assistimos? Creio que sim. Dos países mais influentes, será a China o que mais pode contribuir para que percorramos o caminho atrás indicado? Tendo em conta como actua no palco internacional, não encontro outro mais bem posicionado.

António Linhan, Londres

Porque não te calas?

Depois da visita à China, o Presidente brasileiro disse que a UE, NATO e os EUA estão a estimular a guerra na Ucrânia. Na cabeça deste eminente “mediador de paz” — que não é mais do que um peão dos interesses da China e do Kremlin —, a Rússia não tem qualquer culpa no conflito. Para alguém que nunca impôs sanções financeiras à Rússia e faz este tipo de declarações, seria suficiente para jamais pôr os pés no Parlamento [português] no dia 25 de Abril, conforme está agendado, por apoiar a opressão dos povos em vez da sua liberdade, sendo caso para perguntar a Lula da Silva: “Porque é que não te calas?”

Emanuel Caetano, Ermesinde

Habitação em Portugal

A habitação, a par da água, da alimentação e do vestuário, é das necessidades mais fundamentais para a sobrevivência dos humanos. Apesar da grande importância de que se reveste, a habitação em Portugal transformou-se num negócio que não tem olhado às consequências de tal carência para a vida das pessoas. Desde os anos 80 do século passado, o acesso à habitação só foi possível através de empréstimos bancários. Atendendo a que a compra da habitação está dependente dos rendimentos das famílias, só as que têm rendimentos certos puderam ter acesso à aquisição de habitação.

Esta situação associada à especulação imobiliária leva a que principalmente os jovens não tenham acesso à habitação, visto serem eles que a nível laboral têm as situações mais precárias. Isto tem consequências a nível da constituição das famílias e da natalidade. É uma situação a que o Estado não tem dado resposta, antes pelo contrário, tem-na agravado através de legislação que beneficia os negócios em vez das necessidades da população. Têm sido os governos do PS e PSD que, estando reféns dos interesses económicos, legislam a favor dos grandes interesses imobiliários.

Mário Pires Miguel, Reboleira