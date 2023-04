Tesoureiro do Partido Nacional Escocês detido em alegado desvio de dinheiro

Segunda detenção a seguir à do marido de Nicola Sturgeon, que foi entretanto libertado. Polícia investiga se terá sido Sturgeon pessoalmente a recusar um escrutínio às contas do partido.

O tesoureiro do Partido Nacional Escocês (SNP), Colin Beattie, foi detido esta terça-feira no âmbito de uma investigação às finanças do partido pró-independência, no governo, que está a causar danos à imagem do partido e à do seu novo líder.

A investigação policial incide sobre uma quantia de mais de 600 mil libras (cerca de 685 mil euros) angariada por partidários da independência da Escócia, que deveria ter sido gasta nessa campanha, mas que não aparecia nas contas do partido.

Beattie, 71 anos, é o tesoureiro do SNP há mais tempo no cargo, que ocupou entre 2004 e 2020, e de novo a partir de 2021.

Peter Murrell, marido da antiga chefe de governo, Nicola Sturgeon, foi detido há duas semanas em ligação com o escândalo, mas foi entretanto libertado sem acusação. Sturgeon abandonou o cargo, e a liderança do governo escocês, em Fevereiro de forma inesperada depois de oito anos à frente do partido.

A casa de Murrell e Sturgeon em Glasgow, assim como a sede do SNP, foram alvos de buscas durante dois dias, ainda este mês. Murrell tinha-se demitido, no mês passado, do seu cargo de director executivo do SNP, embora se mantenha no partido. Sturgeon continua a ser deputada.

A polícia está a investigar uma alegada recusa pessoal de Sturgeon em abrir as finanças do partido ao escrutínio, segundo o Sunday Mail, que obteve ainda um vídeo do Sturgeon a rejeitar, de modo zangado, as preocupações com as finanças do partido, numa reunião do comité executivo do SNP em Março de 2021.

A líder do Partido Trabalhista escocês, Jackie Baillie, disse que esta “revelação bombástica mostra como Nicola Sturgeon era central para a cultura de encobrimento” dentro do SNP.

Humza Yousaf, que venceu, no final de Março, as eleições para a liderança do partido, sendo considerado o “candidato da continuidade”, viu as suas primeiras semanas dominadas por estes problemas. Tem recusado suspender Sturgeon do partido, como algumas vozes têm pedido, dizendo que "não há razão" para isso.

Ao chegar ao parlamento da Escócia na terça-feira, Yousaf disse aos jornalistas que considerava a detenção “uma questão grave”, mas sublinhou que “as pessoas são inocentes até prova em contrário”.

“Claro que fico surpreendido quando um dos meus colegas é preso”, declarou. Questionado por jornalistas se o partido estava a actuar de forma criminosa, Yousaf respondeu: “Não, não acredito que esse seja o caso”.

As sondagens mostram o SNP em queda de popularidade nas últimas sondagens.