Homem de 84 anos acusado de balear adolescente negro que se enganou na morada

Um homem suspeito de ter baleado na cabeça um adolescente negro que se tinha enganado na morada onde devia ir buscar os irmãos mais novos, no estado norte-americano do Missouri, foi acusado formalmente de ofensa à integridade física grave, três dias depois de ter sido libertado após um primeiro interrogatório. Ao anunciar a acusação, o procurador de Clay, na área metropolitana de Kansas City, confirmou que o caso "tem uma componente racial".

O suspeito, Andrew Lester, é um homem branco de 84 anos que se encontra em parte incerta depois de ter sido libertado na noite de sexta-feira.

Nessa altura, a chefe da polícia de Kansas City (a maior cidade do Missouri, com o mesmo nome de uma cidade no estado vizinho do Kansas), Stacey Graves, disse que o suspeito não podia ser mantido em detenção, sem uma acusação formal, mais do que as 24 horas permitidas pelas leis estaduais do Missouri.

A forma como a polícia lidou com o caso originou protestos na comunidade negra de Kansas City, com alguns líderes e activistas a acusarem as autoridades de não protegerem a população negra da mesma forma que protegem a população branca.

Durante quatro dias — entre a detenção de Lester para interrogatório, na noite de quinta-feira, e o anúncio de uma acusação formal, na segunda-feira —, a polícia não divulgou nenhuma informação essencial sobre o caso, incluindo a identidade do suspeito.

Durante esse tempo, a sugestão de que o caso pode ter uma componente de racismo foi feita pela família e por amigos do adolescente, Ralph Yarl, de 16 anos.

Em parte incerta

O anúncio da acusação por ofensa à integridade física grave — que no Missouri tem uma pena máxima de prisão perpétua — foi feito na segunda-feira, após protestos em Kansas City com repercussões a nível nacional nos EUA.

"Sabemos que tudo isto tem sido muito frustrante, mas eu posso garantir-vos que o sistema judicial está a funcionar e que continuará a funcionar", disse o procurador de Clay, Zachary Thompson, numa conferência de imprensa.

Na mesma ocasião, Thompson disse que o paradeiro do suspeito não é conhecido e anunciou que há um mandado de detenção em nome de Andrew Lester — com a fiança a ser fixada em 200 mil dólares (183 mil euros).

"Não tenho informação sobre a localização específica dele, mas sei que as forças de segurança estão a par da situação e que estão a tomar as medidas necessárias", disse o procurador.

Em declarações ao jornal New York Times, o pai do adolescente, Paul Yarl, mostrou-se "confuso" com o facto de o suspeito ter sido autorizado "a ir dormir a casa" na noite de sexta-feira, 24 horas depois de ter atingido o seu filho com um tiro na cabeça.

"Ele podia ter feito o mesmo a um outro miúdo que se parecesse com o Ralph", disse Paul Yarl.

Segundo a família, o rapaz saiu do hospital na noite de domingo, pelo seu próprio pé, depois de ter sido operado a ferimentos na cabeça e num braço.

Amante de música

Ralph Yarl, um adolescente amante de música que toca clarinete na banda de jazz da sua escola – onde integra também a associação de tecnologia e a equipa das olimpíadas de ciência –, foi hospitalizado em estado crítico na noite de quinta-feira da semana passada.

No domingo, uma tia do jovem, Faith Spoonmore, criou uma página de angariação de fundos no site GoFundMe, onde é detalhada a versão da família sobre os acontecimentos.

"O meu sobrinho foi buscar os dois irmãos mais novos, gémeos, à casa de uns amigos da família. Não levou o telemóvel. Por engano, foi ter à casa errada", disse Spoonmore.

Segundo a polícia, a mãe de Yarl pediu ao rapaz que fosse buscar os irmãos à morada 115 Terrace, em Kansas City, e o rapaz foi ter a uma casa na rua 115 (115 Street).

"O homem que estava nessa casa abriu a porta, olhou o meu sobrinho nos olhos e deu-lhe um tiro na cabeça", diz a tia de Yarl.

"O meu sobrinho caiu para o chão e o homem atingiu-o uma segunda vez. O Ralph conseguiu levantar-se e foi pedir ajuda a um vizinho. Infelizmente teve de bater à porta de três casas, e só recebeu ajuda depois de lhe terem exigido que se deitasse no chão com as mãos esticadas."