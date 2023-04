Ataque com catana em ginásio na Alemanha provoca vários feridos

Pelo menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas devido a um ataque com arma branca num ginásio na zona histórica da cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, durante a tarde desta terça-feira. As autoridades alemãs alertaram para a situação nas redes sociais, pedindo aos habitantes que evitem aquela zona.

"De acordo com as informações actuais, um indivíduo feriu outras pessoas com um objecto" num ginásio, divulgou a polícia de Duisburg através da rede social Twitter. "A situação ainda é confusa”, acrescentou a mesma fonte, notando que as quatro vítimas são cidadãos alemães e três correm risco de vida.

As autoridades receberam as primeiras chamadas de emergência por volta das 17h40 (16h40 em Lisboa). De acordo com o jornal alemão Bild, citado pela agência Efe, o incidente teve origem no vestiário do ginásio, mas não se conhece a causa do incidente, nem quantas pessoas estiveram activamente envolvidas no ataque.

O mesmo jornal referiu que, segundo testemunhas oculares, os frequentadores do local foram atacados indiscriminadamente pelo agressor, que se colocou em fuga.