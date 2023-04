Suspeito de divulgar imagens do corpo de Marília Mendonça detido

A cantora morreu, em 2021, após a queda do avião onde se encontrava. No dia 13 de Abril, imagens do corpo de Marília Mendonça começaram a ser partilhadas nas redes sociais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deteve esta segunda-feira, em Santa Maria, no Brasil, um homem de 22 anos, suspeito de partilhar online imagens dos corpos de artistas brasileiros que morreram em acidentes, incluindo o de Marília Mendonça. A informação é avançada pela CNN Brasil.

Num comunicado da polícia, pode ler-se que “a acção faz parte de uma investigação realizada por esta delegacia especializada que visou identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos do corpo de personalidades artísticas”. A PCDF afirma que o jovem conseguiu ter acesso às imagens do corpo da cantora de forma ilegal.

O suspeito divulgou ainda imagens dos corpos dos cantores Gabriel Diniz e Cristiano Araújo, que morreram num acidente de avião e de aviação, respectivamente. No entanto, ainda não foi possível apurar de que forma o suspeito conseguiu aceder aos vídeos e fotos, que compartilhou nas redes sociais. No Brasil, o crime de profanação de cadáver é punido com uma pena de prisão até três anos e o pagamento de uma multa.

​No sábado passado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que os responsáveis pela fuga de informação poderiam ser despedidos. "A Polícia Civil reforça o seu compromisso com o resguardo dos dados sensíveis que envolvem a investigação criminal em todas as suas vertentes, bem como a punição de todos os servidores que eventualmente derem causa ao vazamento de dados, informações ou documentos de natureza sensível ou sigilosa", afirmou. A Procuradoria-Geral da Polícia Civil já abriu uma investigação para apurar os culpados.

As imagens do corpo de Marília Mendonça, que morreu a 5 de Novembro de 2021 na sequência de um acidente de aviação em Minas Gerais, começaram a circular nas redes sociais no dia 13 de Abril.