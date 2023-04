Leiria renova as esplanadas criadas na pandemia para apostar no turismo

A Câmara de Leiria autorizou a permanência das esplanadas criadas durante a covid-19 numa das ruas do centro histórico da cidade, perspectivando a aposta no turismo, num investimento que foi assumido pelos proprietários de seis restaurantes.

"O município tem feito um trabalho de investimento na atracção turística muito forte e a procura pelas curtas estadias tem crescido. A par da oferta cultural e do alojamento, a restauração tem um papel fundamental. Sabemos que nestas curtas estadias os visitantes procuram uma boa oferta de restauração, que tem sido uma âncora e cria uma dinâmica", adiantou a vereadora com a pasta do Desenvolvimento Económico e Turismo, Catarina Louro.

As restrições durante a pandemia da covid-19 levaram a autarquia a autorizar a abertura provisória de esplanadas no espaço público, numa tentativa de os empresários "sofrerem o mínimo impacto possível".

Na rua Dr. Correia Mateus, junto ao Mercado de Sant'Ana, os seis restaurantes que exploram o espaço uniram-se e apresentaram à câmara uma proposta para manterem as esplanadas, mas indo ao encontro das premissas que a Câmara de Leiria exigia: segurança, salubridade e manutenção da nobreza da rua.

O projecto, da responsabilidade dos empresários, que assumem todo o investimento, mantém as esplanadas, mas o espaço de ocupação diminui ligeiramente, permitindo, assim, a passagem de uma ambulância em caso de ser necessário socorro.

Os materiais e a estrutura escolhidos vão facilitar a manutenção e a limpeza diária, impedindo a acumulação de sujidade por baixo dos estrados e a delimitação das esplanadas passa a ser feita por floreiras e acrílicos de menor dimensão.

"Pedimos à arquitecta para criar algo que respeitasse a história da rua, tivesse em atenção a questão da segurança e a entrada e saída do Teatro Miguel Franco. Com este projecto, a rua fica com um ar mais leve, com melhor enquadramento e respeita o espaço nobre que é o Mercado de Sant'Ana, mantendo o pólo de atracção naquela que é uma rua já conhecida pela praça de restauração de Leiria", adiantou o proprietário de um dos restaurantes, Miguel Xavier.

A intervenção no espaço já se iniciou com o desmantelando da estrutura actual. A criação das novas esplanadas deverá estar concluída dentro de três semanas.