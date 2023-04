Hóquei: ambição de ganhar a Liga dos Campeões toma conta de Viana

A final a oito da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins realiza-se em Viana do Castelo, de 4 a 7 de Maio, com os clubes participantes a mostrarem a ambição de conquistar o troféu. Em conferência de imprensa no Centro de Mar do Navio Hospital Gil Eannes, os representantes dos seis clubes portugueses em prova, bem como do FC Barcelona, sublinharam a vontade de suceder aos italianos do Trissino no palmarés da competição.

A fase decisiva da Liga dos Campeões será disputada em Viana por Trissino, campeão europeu, Valongo, finalista vencido em 2021-22, Sporting, FC Porto, Benfica, Oliveirense, Óquei de Barcelos e FC Barcelona.

A abrir os "quartos", no dia 4, estará o clássico entre Benfica e FC Porto, com Valter Neves, dos "encarnados", a prever "um excelente jogo" e João Baldaia, dos "azuis e brancos", a projectar um "FC Porto melhor" do que o das últimas semanas num jogo que "nenhum queria disputar" numa fase tão precoce.

Pelo Óquei de Barcelos, o director José Campos disse ter consciência de que "o Barcelona está habituado a jogar finais" e encarará este duelo "como outro jogo qualquer", enquanto Gaby Cairo, dos catalães, garantiu ter "muita ambição" de recuperar um troféu que os "blaugrana" não vencem desde 2017-18.

Com a missão de bater o actual campeão, o Trissino, a Oliveirense destacou, pela voz de Adelino Bastos, que "chegar a esta fase já é um orgulho", mas garantiu que não chegará a Viana "para ver os outros", querendo bater-se pelo título.

O mesmo desígnio une o Sporting, vencedor de duas das últimas três edições, e o Valongo, finalista vencido em 2021-22, duas equipas que se defrontam por um lugar nas meias-finais e que se conhecem bem.

"Há sempre espaço para surpresas. As ambições, como de todas as equipas, são de ganhar. Felizmente, são clubes de muito prestígio e com possibilidades de ganhar", explicou Quim Pauls, coordenador da modalidade dos "leões".

Já António Costa, dos valonguenses, reconheceu que a final perdida em 2022 "deu mais ansiedade à equipa, à cidade, e mais vontade de querer ganhar", e mesmo respeitando os "verdes e brancos", quer continuar a "surpreender".

"Mudança de paradigma"

O presidente da World Skate Europe, o português Luís Sénica, explicou aos jornalistas que o objectivo com a organização da "final a oito" em Viana é criar um "grande momento do hóquei em patins europeu" que permita "elevar em qualidade" deste tipo de eventos.

"O que estamos a fazer é uma mudança importante para o futuro e uma mudança de paradigma e pensamento em relação ao hóquei em patins. Esta final eight é uma demonstração de força e vitalidade", considerou.

Enquanto presidente do organismo de cúpula da modalidade na Europa, Sénica não se referiu à participação do "pleno" de equipas portuguesas, com seis em seis possíveis nesta fase, mas antes ao todo, considerado estes oito emblemas como os melhores da actualidade e Portugal como um país a assumir "os seus compromissos" na organização de eventos.

Os quartos-de-final estão marcados para os dois primeiros dias, com o Benfica-FC Porto a abrir as "hostilidades", pelas 18h no Pavilhão José Natário, seguindo-se o confronto entre "Barça" e Óquei de Barcelos, pelas 21h.

No dia seguinte, o campeão europeu defronta a Oliveirense, antes do Sporting-Valongo, com sábado reservado às "meias": "dragões" ou "águias" bater-se-ão com Óquei ou Barcelona, enquanto o Trissino pode reencontrar o Valongo nas "meias", se baterem respectivamente Oliveirense e Sporting. A final está marcada para domingo, 7 de Maio, pelas 15h.