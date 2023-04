Borges cedeu à enorme pressão de Alcaraz

Era um desafio enorme aquele que Nuno Borges antevia para a segunda eliminatória do Barcelona Open e o número um português não se enganou. Carlos Alcaraz confirmou o porquê de ocupar o segundo lugar no ranking mundial e encheu a Pista Rafa Nadal, para gáudio dos seus compatriotas nas bancadas, felizes por verem de novo o campeão de 2022. Com uma cobertura de court, agressividade e competitividade irrepreensíveis, Alcaraz acabou por dominar o encontro, que terminou com os parciais de 6-3, 6-1.

No início, Borges, 79.º no ranking, teve dificuldades em colocar primeiros serviços e o espanhol de 19 anos depressa saltou para 4-1. Quando o número um luso apresentou maior consistência, já Alcaraz se encontrava em velocidade de cruzeiro. “Havia claramente uma diferença no ritmo de jogo. Ele jogava muito rápido e mexeu-se incrivelmente bem; logo aí, colocava muita pressão no meu jogo. Não servi o meu melhor, mas também porque sabia que precisava de arriscar um pouco mais”, resumiu Borges.

O tenista da Maia salientou ainda a importância da experiência de jogar num ATP 500, diante de um adversário bastante cotado e num óptimo ambiente. “Um jogo destes é muito bom para me motivar para trabalhar mais e querer chegar aquele nível, jogar naqueles palcos mais vezes. Acabou por ser uma experiência muito enriquecedora e vou aprender com isto”, frisou.

Alcaraz iniciou a época na terra batida, em Fevereiro, conquistando o título em Buenos Aires e chegando à final no Rio de Janeiro. “Voltar depois de algum tempo sem jogar em terra batida e ganhar assim não é fácil. E ver as bancadas cheias não tem preço. Jogar em casa é diferente, as pessoas estão sempre a incentivar-me”, frisou o tenista de Murcia, que conta somente com duas derrotas em 21 encontros realizados em 2023.

Quem não conseguiu aproveitar o factor casa para travar a crise de resultados foi João Sousa (157.º) que, no ATP 125 de Oeiras, perdeu frente a Steven Diez (269.º), por 6-1, 6-3, em 69 minutos. “Estou bastante triste com o meu desempenho e com a derrota. Estive apático, pouco agressivo, a mexer-me mal… tudo errado. Animicamente estas derrotas deitam abaixo qualquer jogador, ainda para mais quando tenho 34 anos. Estes dias são de análise, sentar e perceber o que é que está mal. Obviamente não é para isto que eu jogo ténis. Estou habituado a jogar a outro nível e estou consciente do que é preciso para estar lá em cima e não o tenho conseguido fazer. Se não o conseguir durante muitos mais meses terei de ponderar algumas situações”, adiantou Sousa.

Afastados foram também Frederico Silva (222.º), que perdeu com Andrea Vavassori (172.º), por 6-2, 6-0, Duarte Vale (375.º), eliminado pelo quarto favorito Juan Manuel Cerundolo (123.º), por 6-4, 6-4, e Jaime Faria (583.º), derrotado por Kimmer Coppejans (189.º), com um duplo 6-2.

A única vitória lusa foi assinada por Pedro Sousa (462.º), diante do compatriota Henrique Rocha (551.º), de 19 anos, com os parciais de 6-3, 6-4. “Daqui a uns aninhos vou poder dizer que nunca perdi com ele”, brincou Sousa, de 35 anos. Na quinta-feira, o lisboeta vai defrontar o segundo cabeça de série, Alexandre Muller (97.º), que eliminou o romeno Filip Cristian Jianu (287.º), por 6-4, 7-6 (7/3).

Vitória em pares no Oeiras Ladies Open

No Oeiras Ladies Open, que decorre simultaneamente no Jamor, a número um portuguesa Francisca Jorge (315.ª) foi eliminada pela número um do torneio, Marie Bouzkova (34.ª), por 6-3, 6-2. Em frente seguiram igualmente as ex-top 5, Sara Errani (85.ª) e Eugenie Bouchard (298.ª).

Quarta-feira assinala a estreia da ex-n.º3 Elena Svitolina, depois de um ano de ausência por ter sido mãe, da favorita número dois do torneio, Linda Noskova (53.ª), e da número dois portuguesa, Matilde Jorge (631.ª) frente à espanhola Nuria Parrizas-Diaz (80.ª).

A única vitória portuguesa do dia foi alcançada pelas irmãs Francisca e Matilde Jorge, que salvaram um match-point para obterem o primeiro triunfo num evento ITF 100 e afastarem as cabeças de série n.º4, Fernanda Contreras e Asia Muhammad, no match tie-break: 4-6, 6-4 e 12/10.