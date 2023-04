AC Milan e Real Madrid avançam para as meias-finais

Rafael Leão assistiu no golo do empate que deu a qualificação rossonera em Nápoles. Rodrygo marcou dois pelos merengues em nova vitória sobre o Chelsea.

Foi a noite dos históricos na Liga dos Campeões. Real Madrid e AC Milan, as duas equipas com mais títulos europeus, qualificaram-se para as meias-finais da Champions. Os “merengues”, detentores do título e vencedores da prova por 14 vezes, foram a Stamford Bridge ganhar ao Chelsea por 0-2 (já tinham vencido por 2-0 no Bernabéu), enquanto os “rossoneri” só precisaram de um empate frente ao Nápoles (1-1) no Diego Armando Maradona, depois de um triunfo há uma semana por 1-0 em San Siro.

No caminho do Real estará, com grande probabilidade, o Manchester City (que está em vantagem na eliminatória com o Bayern), enquanto o AC Milan ficará bem atento ao que se passará na sua cidade no segundo jogo entre Inter e Benfica – os “nerazzurri” venceram na primeira mão por 0-2 na Luz.

Em Stamford Bridge, o Chelsea tinha a tarefa bem complicada de anular uma desvantagem de dois golos frente a uma equipa que é “profissional” da Liga dos Campeões. Mas a verdade é que o interino Frank Lampard conseguiu montar uma equipa capaz de assustar o Real, capaz de criar várias oportunidades de golo e dar competitividade a uma eliminatória que era dada como “morta”.

Courtois foi mantendo a baliza do Real fechada e, no momento certo, os “merengues” acabaram em definitivo com a eliminatória. Já na segunda parte, aos 58’, foi uma jogada a três totalmente brasileira a dar a vantagem ao Real. Militão lançou Rodrygo em velocidade, a bola chegou a Vinícius no outro lado do campo. Vini devolveu a gentileza e Rodrygo fez o golo. O Chelsea ainda tentou reagir (João Félix entrou aos 67’), mas foi o Real a marcar outra vez, mais um de Rodrygo (80’), após um excelente passe de Valverde.

Leão supersónico

No Diego Armando Maradona, esperava-se massacre napolitano e resistência milanista. Foi exactamente o que aconteceu, com o Nápoles a montar o cerco e a rondar por todo o lado à procura de um sítio para chegar à baliza de Maignan. O Milan resistiu e, depois, reagiu. Podia ter sido feliz aos 22’, depois de assinalado um penálti após um lance que envolveu os dois portugueses em jogo – Mário Rui fez falta sobre Rafael Leão. Mas Olivier Giroud permitiu a defesa de Meret.

O internacional francês compensou largamente o falhanço aos 43’, ao marcar o golo do triunfo do AC Milan. Mas o experiente avançado só teve de encostar, depois de um magnífico trabalho de Rafael Leão. O avançado português interceptou um mau passe de Ndombélé no meio-campo e acelerou campo fora, deixando meia equipa do Nápoles pelo caminho antes de entregar a bola redondinha à disposição de Giroud.

O líder da Série A italiana passou o jogo todo a atacar, mas a defesa milanista foi intransponível. Aos 81’, teve uma oportunidade de se relançar na eliminatória, com um penálti que Kvaratskhelia desperdiçou – foi uma grande defesa de Maignan. O guardião francês só não conseguiu segurar o cabeceamento de Osimhen já para lá dos descontos. Mas o golo do nigeriano não foi suficiente para impedir a qualificação do AC Milan para as “meias”, algo que já não conseguia desde 2007, último ano em que foi campeão.