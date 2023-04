Vinte e cinco museus, monumentos e palácios com entrada grátis esta terça-feira

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é assinalado pela Direcção-Geral do Património Cultural com ingressos gratuitos e actividades especiais nos 25 sítios e instituições sob a sua alçada.

Vinte e cinco museus, monumentos e palácios sob a alçada da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) têm entrada grátis esta terça-feira, anunciou a entidade em comunicado. É assim que a tutela se associa às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, promovido pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS, na sigla original), que se assinala precisamente esta terça-feira.

A DGPC informa ainda que há vários destes locais que têm actividades especiais neste dia, que este ano é dedicado ao Património e Mudança. O tema, indica a DGPC em comunicado, põe em foco “os monumentos e edifícios históricos que se apresentam como modelos de boas práticas de sustentabilidade e inovação para o desenvolvimento de novas soluções arquitectónicas adaptadas às alterações climáticas, ou até no uso de recursos locais, reduzindo desta forma a pegada de carbono com a exportação de materiais”, por exemplo.

“O objectivo é sensibilizar o público para a diversidade, a capacidade de resiliência, a inovação e a contemporaneidade do património cultural e, simultaneamente, apelar à sua salvaguarda e divulgação.”

Para tal fim, a DGPC, coordenadora nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, tem uma plataforma que pretende concentrar informação sobre “mais de uma centena e meia de actividades que irão decorrer de norte a sul do país e ilhas”, não só nos 25 locais abrangidos pela entrada gratuita mas também em vários espaços da Rede Portuguesa de Museus, autarquias, associações recreativas ou colectividades — essas actividades não se esgotam nesta terça-feira, decorrendo “maioritariamente entre os dias 18 e 23 de Abril.

Entre as actividades sugeridas estão uma visita temática nocturna ao Mosteiro da Batalha, dia 21, ou visitas guiadas temáticas no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, ou no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, e ainda um roteiro especial dedicado à resistência e solidariedade no Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche.

O dia é também assinalado com o encontro Património e Mudança, organizado pela DGPC em colaboração com o ICOMOS, entre as 10h e as 13h no ISCTE-IUL, em Lisboa.