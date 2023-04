Quarta na TV: dos lagos italianos ao Império dos Chimpanzés

Bom Dia, Vietname, Longe da Terra Queimada, This Cop Life e Foi Assim Que Aconteceu... Com o Teu Pai são outras sugestões do dia.

CINEMA

Bom Dia, Vietname

Hollywood, 12h05

Foi o filme que, em 1987, lançou Robin Williams para o estrelato internacional, com um tipo de personagem que lhe assentaria como uma luva: o rebelde brincalhão apostado em desafiar a autoridade.

Aqui, encarna um DJ da rádio do Exército americano estacionado em Saigão, que ganha enorme popularidade entre os soldados com o seu estilo extravagante e honesto. Foi neste papel que o actor foi nomeado pela primeira vez para o Óscar.

Vice

AXN Movies, 15h31

Escrito e realizado por Adam McKay, e protagonizado por Christian Bale, é um filme biográfico sobre o percurso pessoal e político de Dick Cheney, o poderoso vice-presidente dos EUA que ocupou o cargo nos anos de governação de George W. Bush. Nomeado para oito Óscares, acabaria por ganhar apenas uma estatueta dourada, pela caracterização.

O Caminho de Volta

Hollywood, 21h30

Filme dramático de Gavin O’Connor, com argumento de Brad Ingelsby, sobre um momento de viragem para um ex-basquetebolista lendário que se entregou à depressão e ao álcool.

Uma derradeira hipótese de redenção surge quando é convidado para treinar a sua antiga equipa – que, tal como ele, é hoje o retrato da decadência. Ben Affleck, Al Madrigal, Michaela Watkins e Janina Gavankar dão vida às personagens.

Longe da Terra Queimada

Cinemundo, 23h55

Quatro histórias conturbadas de três gerações. Dois adolescentes mexicanos, Mariana (Jennifer Lawrence) e Santiago (JD Pardo), encontram o amor na trágica morte dos pais. Maria (Tessa La), uma menina sem mãe, vê a sua vida transformar-se para sempre no dia em que o pai sofre um acidente de viação.

Sylvia (Charlize Theron), uma mulher perseguida pelo passado, procura a remissão de antigos pecados. E Nick (Joaquim de Almeida) e Gina (Kim Basinger) formam um casal cujo amor interdito é o ponto de partida de tudo o resto.

Longe da Terra Queimada é um drama escrito e realizado pelo mexicano Guillermo Arriaga, colaborador e argumentista de Alejandro González Iñárritu em Babel e 21 Gramas.

SÉRIE

Foi Assim Que Aconteceu... Com o Teu Pai

Disney+, streaming

Estreia-se a segunda temporada do spin-off da sitcom Foi Assim Que Aconteceu. Criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, a série conta com Kim Cattrall (a Samantha de Sexo e a Cidade) a dar voz à “mãe do futuro” que, em 2050, conta ao filho como conheceu o pai dele, quando era uma jovem fotógrafa (Hilary Duff) na Nova Iorque de 2022.

DOCUMENTÁRIOS

O Império dos Chimpanzés

Netflix, streaming

Estreia. De James Reed, que co-realizou com Pippa Ehrlich o oscarizado A Sabedoria do Polvo, chega um novo trabalho documental apontado a outras criaturas fascinantes: os chimpanzés.

As imagens foram captadas com recurso a câmaras ocultas, como um olhar “infiltrado” numa grande comunidade destes animais. Filmado numa floresta do Uganda e narrado pelo actor Mahershala Ali, ilustra “complexas políticas sociais, dinâmicas familiares e disputas de território perigosas”, anuncia a plataforma.

Itália, os Lagos Românticos

RTP2, 20h39

A paisagem, a história e as tradições de lagos como o Maggiore, o Como ou o Garda revelam-se no documentário de Jean Hubert Martin, que se apresenta como “uma escapadela à doçura da vida dos lagos italianos e à promessa de passeios românticos inesquecíveis”.

This Cop Life

ID, 22h

Crime real, na perspectiva dos polícias em acção, é o que se pode ver na série documental que se estreia hoje, focada em acompanhar o trabalho de um grupo de jovens agentes nas ruas de Kent (Inglaterra).

DESPORTO

Futebol: Inter Milão x Benfica

TVI, 19h55

Directo. Depois de ter perdido na Luz com o Inter Milão, por duas bolas a zero, o Benfica desloca-se ao estádio San Siro, casa do clube italiano, para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande dirige a partida.