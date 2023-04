Força Aérea divulga imagens do resgate da jovem desaparecida no mar do Algarve

Esteve 20 horas à deriva no mar, sob stress extremo e sem água potável. Erica Vicente, de 17 anos, desapareceu no sábado, arrastada pelo vento quando fazia paddle na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António. Aflito, o pai ainda mergulhou à água, mas não conseguiu chegar à filha.

Foi resgatada este domingo, após ser avistada pela tripulação de um navio cargueiro, e transportada de urgência para o Hospital de Faro num helicóptero da Força Aérea. Está livre de perigo, a recuperar acompanhada da mãe e o prognóstico é favorável: a alta pode chegar já nas próximas 24 a 48 horas.

“Tem manifestações de prostração, está um pouco sonolenta e algumas dores a nível muscular, cutâneas, mas não tem lesões graves”, detalhou Horácio Guerreiro, director clínico do Hospital de Faro.

Aguentou um longo período de exposição ao sol e resistiu ao frio da noite apenas com bikini que tinha vestido no momento do desaparecimento. A função renal da jovem está a ser monitorizada e, se não se detectarem problemas, poderá regressar a casa. “É uma heroína”, não esconde Horácio Guerreiro, garantindo que a menor se encontra optimista.

Saiba mais: