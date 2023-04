Jovem que esteve mais de 20 horas no mar do Algarve não tem lesões graves e terá alta em breve

A jovem que esteve à deriva no mar durante mais de 20 horas, no Algarve, está estável e poderá ter alta dentro em 24 a 48 horas, disse esta segunda-feira o director clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

"A rapariga está algo prostrada, como é natural, depois de tanto tempo sem alimentação, exposta ao sol e com stress, mas está bem, está estável, não está desidratada. Tem manifestações de prostração, está sonolenta e com algumas dores a nível muscular, e cutâneas, mas não tem lesões graves", afirmou Horácio Guerreiro.

O responsável, que falava aos jornalistas junto à urgência de Pediatria do Hospital de Faro, disse ainda que a jovem, que está no Serviço de Observação (SO) de Pediatria, está acompanhada pela mãe e consciente, embora pouco comunicativa, esperando-se que o seu estado tenha uma evolução positiva.

A adolescente de 17 anos desapareceu no sábado, arrastada pelo vento quando fazia paddle na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António. Foi encontrada já no domingo, depois de passar uma noite no mar, ainda em cima da prancha, por um navio mercante. Foi avistada pela tripulação, a 25 milhas a sul de Vila Real de Santo António.

A jovem estava em hipotermia, depois de 20 horas em biquíni em cima da prancha e de uma noite "de vento e frio", disse aos jornalistas o Capitão do Porto de Vila Real de Santo António, João Afonso Martins.