Direcção do CES promete gabinete de apoio a vítimas de assédio e convoca eleições

Uma reunião sem resultados “excepcionais” e “um pouco caótica” juntou na manhã desta segunda-feira membros da comunidade académica do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, num encontro que serviu mais para ouvir a comunidade do que para apresentar um plano de acção sobre os casos de assédio sexual, conta uma aluna. A reunião, descreve um investigador do centro, não teve resultados “excepcionais”: “Ficou claro que é preciso agora trabalhar em soluções.” Nenhuma das pessoas com quem o PÚBLICO falou quis ser identificada.

