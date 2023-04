“As pessoas estão mal, mas o país está melhor!"

“A vida das pessoas não está melhor, mas a do país está melhor.” Esta pérola pertence a Luís Montenegro, presidente do PSD e, na altura em que disse esta frase, chefiava o grupo parlamentar do partido, enquanto o pior Governo que Portugal teve depois do 25 de Abril era chefiado por Passos Coelho.

Com o apoio do CDS de Assunção Cristas, na campanha eleitoral estes senhores mentiram ao prometerem mundos e fundos, já que depois durante a governação fizeram exactamente o contrário, alegando uma pretensa bancarrota. Diziam que não havia dinheiro para nada, mas não se coibiram de deixar sair do país cerca de dez mil milhões de euros para “paraísos fiscais” sem a devida fiscalização por parte da Autoridade Tributária (AT), porquê?

O PSD e os satélites IL e Chega pensam que as pessoas estão esquecidas, mas não estão. As pessoas não se esqueceram de que esta gente com Passos à cabeça lhes impuseram condições de sobrevivência absolutamente miseráveis: que o digam os funcionários públicos que ficaram sem dois meses de vencimento, as pessoas que ficaram sem a casa arrestada pelo banco, as que emigraram a conselho do chefe do Governo porque o país tinha de empobrecer, as que, com uma carga brutal de impostos, quase não tinham dinheiro nem para comer, um SNS destruído para dar lugar a privados, uma educação de rastos, enfim, a lista é muito grande...

O PSD, o CDS e muitos barões que integram os satélites são responsáveis pelos quatro anos de drama e de miséria que as pessoas viveram e que dificilmente esquecerão. Por isso, esta direita que o país infelizmente tem de suportar não irá tão cedo para o poder, mesmo com este governo a dar constantemente tiros nos pés.

Fernando Ribeiro, Porto

Antes que seja tarde

Se dúvidas houvesse de que esta situação na TAP, para além do muito que tem de incómodo e de convergir no que não se deve fazer, tem também de muita tentativa de oportunismo político, as palavras do líder do PSD falam por si... Face à análise ponderada do Presidente da República no sentido de que qualquer convocação de eleições pressupõe uma alternativa, que nem ele nem ninguém de boa-fé vislumbram, respondeu que a sua pessoa e o seu partido são a dita alternativa. Porquê? Apenas porque o PSD é por norma um partido de governo? Só por isso é pouco. Onde está o programa de governo do PSD a ponto de convencer os descrentes e os indecisos de que essa seria a via adequada? Onde está a garantia de que esse seria um governo diferente do de Passos Coelho, que só serviu para empobrecer os portugueses? Qual a mais-valia de Luís Montenegro, representante da direita do PSD que só não se misturará com o Chega porque isso pode não lhe garantir os votos necessários?

As coisas não estão bem, mas também não estamos num país perigoso, segundo Cavaco Silva. O que o país precisa é que António Costa não continue preocupantemente silencioso, a ver o ruído passar, antes fale para dentro do seu partido, e do governo, e contribua, com as decisões que se justificarem para o desanuviamento da situação, antes que ela possa não ter remédio, tal a verbosidade mediática que a instiga.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

​

Sede de saberes

A Escola de Atenas, o célebre fresco que Rafael Sanzio pintou em 1509-1510 na Stanza della Segnatura, no Palácio do Vaticano, mostra-nos um mundo de sábios empenhados na busca de saberes e na sua humanística partilha. As artes, a cultura e as ciências estão unidas como um verdadeiro esteio civilizacional.

Era o tempo do Renascimento. Não era o mundo perfeito, mas... que contraste com os níveis de estupidificação crescente que um estudo da Universidade NorthWestern acaba de revelar como dominante nos nossos dias: os níveis de QI estão a decrescer, a níveis muito significativos, especialmente entre as idades dos 18 aos 22 anos! Ora saber mais é, antes de ser um direito, um dever da mais elementar cidadania democrática. No Ocidente, como se constata, parece que o diagnóstico se aplica como uma luva: basta ver-se o nosso país, onde desmemória, incultura gritante e indiferença social crescem em proporções significativas.

Como combater esta estupidificação generalizada, quando ela já não se reduz só aos tais jovens que não lêem, que não sabem escrever, que nada conhecem nem querem conhecer da sua história, da sua arte, da sua pulsão de busca de saberes? Este é um tempo em que professores, cientistas, investigadores e profissionais da cultura no seu todo têm de ver reconhecidos e fazer valer, como nunca, o seu poder de intervenção pedagógica e a sua mais avisada consciência cidadã.

Vítor Serrão, Santarém