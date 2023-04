O Governo em campanha eleitoral

Não há problema algum com esta ofensiva política do Governo, a não ser a sensação de que se faz, mais uma vez, o mais fácil e se subalternizam as causas profundas que amarram o país à cauda da Europa

Um breve compêndio dos anúncios do Governo este mês: IVA zero numa lista de alimentos; aumento do subsídio de alimentação e aumento salarial intercalar de 1% para a função pública; subsídios de renda e bonificação de juros no crédito à habitação; reprogramação do PRR com o acréscimo de quatro mil milhões de euros; apoio trimestral de 90 euros a famílias mais vulneráveis; reforço do abono de família; aumento de 3,57% para pensionistas; baixa de IRS garantida até 2027.