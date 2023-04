Nuno Borges desbrava caminho até Alcaraz

Número um português ultrapassou a primeira ronda do Barcelona Open. Jaime Faria superou qualifying do ATP 125 em Oeiras.

Na segunda presença num torneio ATP 500, Nuno Borges vai ter pela frente o maior adversário que alguma vez encontrou. Depois de ultrapassar a primeira ronda do Barcelona Open Banc Sabadell, o número um português, esta semana no 79.º lugar do ranking mundial, vai defrontar Carlos Alcaraz, número dois na mesma tabela, no quarto encontro da jornada de terça-feira na Pista Rafa Nadal, que se inicia às 11h.

“Vai ser um desafio incrível, o maior da carreira, pelo menos é o jogador mais cotado que já defrontei. Sei que vou ter de jogar o meu melhor ténis, mas acima de tudo vou preocupado com o meu jogo, tentar aproveitar o momento e desfrutar ao máximo”, disse Borges, que terá a vantagem de entrar já rodado, depois de vencer o bielorrusso Ilya Ivashka (61.º), por 6-2, 6-3. “Adorei as condições, campos incríveis, gostei das bolas, senti-me muito bem em campo, talvez entusiasmado por participar num torneio tão grande, mas fiquei muito contente com a minha prestação”, afirmou o tenista da Maia.

Carlos Alcaraz não compete desde que perdeu a meia-final do Miami Open, a 1 de Abril, e ficou isento da ronda inicial em Barcelona, onde defende o título. Aliás, o espanhol de 19 anos ainda não conseguiu ter sucesso na defesa dos oito títulos conquistados, tendo falhado o objectivo em Umag (2022), Rio de Janeiro e Miami (ambos este ano).

“Vamos pensar em tudo menos na defesa do título. Barcelona é um local onde adoro jogar, do qual guardo memórias espantosas, não só do ano passado, mas também de quando era novo. Vou tentar evitar a pressão de defender o título”, garantiu Alcaraz.

No Jamor, onde decorre o ATP Challenger 125, Jaime Faria, 583.º no ranking mundial, continua a protagonizar uma das melhores semanas da ainda curta carreira e, pela primeira vez, ultrapassou a fase de qualificação de um challenger, reforçando a “armada” portuguesa no quadro principal – que, entretanto, perdeu Gastão Elias, ainda sem se sentir capaz de competir a 100%.

O tenista de 19 anos vai estrear-se em provas da categoria 125, depois de derrotar o alemão Rudolf Molleker (307.º), o segundo mais cotado do qualifying, por 7-6 (7/3), 6-3. Na terça-feira, Faria defronta o belga Kimmer Coppejans (189.º) no court central, onde também actuam Pedro Sousa (462.º), frente a Henrique Rocha (551.º), e João Sousa (157.º), diante de Steven Diez (269.º).

No Campo 3, Frederico Silva (222.º) mede forças com Andrea Vavassori (172.º) e Duarte Vale (375.º) enfrenta o quarto mais cotado da prova, Juan Manuel Cerundolo (123.º). Os dois principais favoritos, os franceses Adrian Mannarino (47.º) e Alexandre Muller (97.º), também se estreiam neste segundo dia.

Afastado na ronda inicial foi João Domingues (291.º), que dispôs de um match-point quando, no set decisivo, vencia o australiano James McCabe (282.º), por 6-5, antes de ceder pelos parciais de 2-6, 6-3 e 7-6 (7/3).

No Oeiras Ladies Open, o torneio internacional feminino mais importante dos últimos nove anos em Portugal e que decorre simultaneamente no Jamor, a número um portuguesa Francisca Jorge (315.ª) defronta a número um do torneio, Marie Bouzkova (34.ª). As ex-top 5, Sara Errani (85.ª) e Eugenie Bouchard (298.ª) entram igualmente em acção na terça-feira.