FIFA confirma Mundial sub-20 de 2023 na Argentina

A FIFA atribuiu esta segunda-feira a organização do Mundial sub-20 masculino de futebol de 2023 à Argentina, a realizar de 20 de Maio a 11 de Junho, em substituição da Indonésia, que questionara a participação de Israel.

O sorteio da prova, em que Portugal não marcará presença, está agendado para sexta-feira, em Zurique, Suíça, com a Argentina a receber a competição após candidatar-se à substituição dos indonésios e submeter-se a inspecção nos locais de prova propostos, pode ler-se em comunicado.

O presidente do organismo de cúpula do futebol, Gianni Infantino, elogiou a posição da federação de um país "que vive e respira futebol e será uma grande inspiração para as estrelas do amanhã", já que a Argentina é o país que mais vezes venceu o torneio, um total de seis, a última das quais em 2007.

Esta será a segunda vez que a Argentina recebe a prova, depois de 2001, com os estádios e outros detalhes ainda por anunciar num torneio que arranca com uma fase de seis grupos de quatro equipas.

O Mundial foi retirado pela FIFA à Indonésia após reunião com a federação daquele país devido às reservas sobre a participação de Israel, o que já tinha levado ao cancelamento do sorteio da fase de grupos, marcado para Bali.

O cancelamento do sorteio seguiu-se a uma carta enviada a 14 de Março ao governo indonésio, na qual se pedia o veto à participação de Israel, considerando que as políticas do país para com a Palestina não se coadunam com a Indonésia.

Israel qualificou-se pela primeira vez para um Mundial de sub-20 que seria organizado pelo país muçulmano mais populoso do mundo, o que gerou controvérsia.