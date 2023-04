Ana Benavente: “Ainda bem que saí do PS, porque teria vergonha”

Ana Benavente tem 77 anos, mas não se percebe onde os meteu. Parece a mesma miúda rebelde que casou aos 18 anos e depois foi para o exílio na Suíça para o marido não fazer a guerra colonial. A que adorou viver em comunas e tentou fazer uma em Portugal (sem sucesso). A secretária de Estado de Educação de Guterres que manteve uma óptima relação com o ministro Marçal Grilo e com Guilherme d’Oliveira Martins, mas já quis sair do Governo quando Augusto Santos Silva foi promovido a ministro. Tentou entregar o cartão do PS depois de Sócrates, mas António José Seguro demoveu-a — as coisas “iam mudar”. Para Ana não mudaram. Quando Costa chegou a líder, deixou o cartão de militante a um dos porteiros do Largo do Rato.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt