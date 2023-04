Rodoviárias em “férias escolares”

Sem mais. Aqui na Área Metropolitana do Porto, e duma forma concertada (cartelizada), as rodoviárias privadas que integram a Rede Andante decidem de per si (e tutti) suprimir carreiras durante todo o período das férias escolares, cavalgando o argumento de que… estão com horários de férias escolares.

É assim aqui no distrito: quem manda pode e as rodoviárias privadas parecem poder negar o transporte a milhares de trabalhadores. É alta a desprotecção dos que pagam o Passe Andante, a bilhética avulsa diária e têm de desembolsar, em último recurso, o dinheiro para chamar um carro de aluguer para não terem falta ao trabalho. E nem um pio de quem devia gerir a rede de transportes no distrito e para isso andou a pedir votos e acabou sendo eleito.

O distrito do Porto e a sua Área Metropolitana é toda uma TAP à escala do seu raio geográfico, mas seguramente igual ao desnorte com que a “nossa” empresa de aviação, dita de bandeira, já há muito perdeu o porta-estandarte. Alguém explique aos trabalhadores do distrito por que não fazem nada e deixam que tantos milhares sejam espoliados do seu direito à mobilidade.

Maria da Conceição Mendes, Canidelo

Ao que nós chegámos

Nas vésperas dos 50 anos do 25 de Abril, encontramos o país no seu pior. A classe política está de rastos, seja no Governo, seja nas oposições. Realmente, o Presidente da República está num beco sem saída e só pode optar por um mal menor. A TAP veio reforçar o que todos nós já sabíamos: não temos quem nos valha. As trapalhadas com a habitação, os tribunais em situações caóticas, a guerra dos professores com o caos instalado no ensino, os baixos salários dos trabalhadores do SNS, que os faz abandonar a carreira pública ou emigrar, a vergonha que o país passou com o navio da Armada são a ponta do iceberg. A corrupção, o tráfico de influências e a incompetência são premiados neste país.

O caso de Hugo Mendes infelizmente não é caso único do que é a incompetência da grande parte dos políticos. Podemos ver quanta incapacidade de aplicar as verbas do PRR. Vejamos ao nível da Assembleia da República a falta de qualidade da maioria dos deputados. O mesmo podemos dizer do Governo ou dos putativos candidatos ao poder. Estará Portugal novamente destinado ao fracasso?

António Barbosa, Porto

Preocupações

Quando vejo o Governo do meu país a anunciar subsídios a empresas que paguem 1330 euros mensais a doutorados e licenciados que venham a contratar, fico muito preocupado, triste e envergonhado. Que país nos estão a propor? Que país quer António Costa que Portugal seja? Um país medíocre? Será que é desta forma que Costa quer manter os mais qualificados em Portugal? Será que não tem noção de que, com tal medida, só vai fazer prolongar os salários baixos existentes em Portugal para pessoas qualificadas? Será que desistiu da criação de medidas que façam Portugal desenvolver-se economicamente e garantir um futuro menos sombrio?

É evidente, e sem qualquer margem de dúvida, que são precisas medidas rápidas para combater, hoje mesmo, a situação actual em que muitas famílias se encontram, mas Costa tem obrigação de pensar, além disso, que é, infelizmente, o que não tem feito. Tentar tapar o buraco de hoje sem pensar no dia de amanhã nunca deu bom resultado. Será que Portugal está condenado a manter um PIB miserável? Claro que não. Lembremo-nos da Roménia, sim, sim, da Roménia, exemplo muito positivo que envergonha, por certo, os que nos governaram nos últimos 20 anos. A realidade é o que é, e infelizmente Costa não consegue pensar para além do amanhã.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Rui Moreira é o brilhante

O presidente da Câmara do Porto é o brilhante, tem todas as capacidades para vir a acumular a Presidência da República com a chefia do Governo. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é mau, o primeiro-ministro, António Costa, é incapaz, logo, só o actual presidente da Câmara do Porto tem capacidade para ocupar os dois lugares.

Até pelos exemplos de como é o trânsito na sua cidade do Porto, é exemplar para os países mais desenvolvidos da Europa. Todos cumprem, todos respeitam os lugares de estacionamento sem ser à balda, ninguém passa semáforos vermelhos. Exemplos, exemplares. Construção privada nas maiores freguesias da cidade, sem haver uns tão necessários espaços verdes. Ramalde, Paranhos...

E, assim, sistematicamente diz mal do Governo, do primeiro-ministro, dos ministros, é tudo péssimo. Agora junta o Presidente da República, que, pelos vistos, deveria dissolver a Assembleia da República, atirando o Governo abaixo para formar um hipotético governo, que, azar dos azares, poderia ser o mesmo. Por vezes, não falar não é má ideia...

Augusto Küttner de Magalhães, Porto