As mãos que me fazem ficar

Na praça da estação ferroviária de Dnipro, soldados bebem café. Estão armados com espingardas. Uns estão vestidos de escuro. À civil. A sirene começa a tocar. Um som agudo. O corrupio de viajantes não se apressa. Os muitos sem-abrigo não têm para onde ir. Continuam a pedir dinheiro ou comida. É Páscoa, e a bondade emerge em datas especiais.

Numa esplanada edito as fotografias do dia. Não tarda, estão em Lisboa. Em Komyshuvakha — muito perto da linha da frente —, o tempo parece não querer avançar. Há o monumento aos mortos da Grande Guerra com uma gigante coroa de flores frescas. Um mural de cerâmica com um cosmonauta, astros, estrelas e uma foice, e martelo. Ao lado, a bandeira azul e amarela. Um café fechado com um nome pomposo — Paris — e uma funerária. Caixões abertos e forrados a tecido branco. Ramos de flores de plástico. Tudo à beira da estrada. Do outro lado, um casal passeia o recém-nascido num carro de rodas grandes. No meio do que já foi um jardim, uma estátua que me parece Gorki. Fica a dúvida.

Numa rua secundária, a igreja ortodoxa. Para ser mais exacto, o que resta dela. Um míssil russo voou pela calada da noite e só deu sinal de vida no lugar sagrado. Um “presente” de Páscoa enviado pelo Kremlin. A igreja não é caso isolado. Várias casas têm sido destruídas. Onde havia canteiros, há agora crateras fundas. Vão-se ouvindo estrondos de bombardeamentos. Um rapaz loiro, na casa dos 12 anos, está sentado numa cruzeta de ferro usada para fazer barreira aos veículos inimigos. Parece imune à guerra. Caminho na sua direcção. Fotografo. Ele finta-me com o seu olhar doce. Afago-lhe a cabeça. Aperto-lhe a mão. Pequena, mas decidida.

As mãos. Quando se apertam, são sinal de fraternidade. No começo da invasão, dei sempre a minha mão direita a quem sofria. Continuo a fazer o mesmo. O sofrimento não acabou. A minha solidariedade também não. Aqui deixo sempre um carreiro de amigos. A mulher alta com a cara e a cabeça cheia de ligaduras apertou-me a mão. Tão fina. Tão macia. Senti um arrepio. O alcatrão que nos afasta da linha da frente faz-me pensar que não estou a fazer o suficiente. E porque não ficar aqui?