China, Amílcar Cabral e o PAIGC: um namoro em três tempos

A China foi um dos primeiros países a apoiar o PAIGC. Mas as relações entre as partes esfriariam à medida que o conflito sino-soviético aqueceu, mostra-nos Julião Soares Sousa, biógrafo de Cabral.

O interesse da República Popular da China pelos movimentos africanos de libertação começou depois da Conferência de Bandung (1955). Os “inimigos principais” da China eram então os EUA, a URSS e Taiwan (Formosa) e o objetivo chinês era afastar África desses inimigos. Num futuro imediato, a aliança com o chamado “Terceiro Mundo” deveria resultar num inequívoco apoio à conquista de um assento para a China na ONU, no contexto da rivalidade direta com o regime de Chiang Kaichek, de Taiwan. Já no âmbito do diferendo sino-soviético, tratava-se de reivindicar um papel de primeiro plano, invocando a inépcia de Khrustchov, então líder soviético. Depois da Reunião dos Partidos Comunistas e Operários realizada em Moscovo em 1960, a ambição de Mao Tsetung foi chefiar a luta revolucionária anti-imperialista e o movimento comunista.