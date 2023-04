As ligações do Instituto McCain ao Qatar e à Arábia Saudita

O McCain Institute é um parceiro fundamental do Centro Internacional de Segurança Desportiva (ICSS), fundado e financiado pelo Estado do Qatar, na sequência da atribuição do Mundial de futebol de 2022, e promotor da Aliança Global pela Integridade do Desporto (SIGA), liderada pelo português Emanuel Medeiros. Com estreitas ligações com o pequeno emirado do Golfo Pérsico, o instituto sem fins lucrativos criado pelo senador republicano americano John McCain (1936-2018) tem contribuído para a credibilidade internacional das duas entidades que garantem ser independentes.

