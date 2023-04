“Bomba-relógio” entre Qatar e genro de Trump

A tribuna de honra do Estádio Lusail, onde decorria o jogo Brasil-Sérvia da fase de grupos do Mundial de futebol do Qatar, estava bem preenchida de figuras ilustres, a 24 de Novembro do ano passado. Quatro personalidades atraíram particularmente as objectivas dos fotógrafos. Ivanka Trump e Jared Kushner, filha e genro do ex-Presidente americano Donald Trump, privavam com o primeiro-ministro do emirado, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, e com o bilionário qatarense Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês Paris Saint-Germain.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt