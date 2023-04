Estou há mais de uma hora a olhar para a folha em branco que, graças ao zoom de 140% que uso habitualmente, preenche quase na totalidade o ecrã do computador. Não é muito frequente em mim esta indecisão e, talvez por isso, sinto que a cada minuto que passa vou ficando mais parecida com um rato. As minhas entranhas contorcem-se pela necessidade que sinto de me justificar quando sei que não devia fazê-lo e uma parte importante do meu cérebro pensa em desistir do tema.

