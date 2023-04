Um penálti volta a assombrar Bukayo Saka

O fantasma tinha 644 dias e parecia estar exorcizado, mas voltou a assombrar Bukayo Saka. Quase dois anos depois de falhar o pontapé decisivo no desempate por grandes penalidades que ditou a vitória da Itália sobre a Inglaterra, na final do Euro 2020, em Wembley, o talentoso jogador inglês voltou a não acertar da marca de onze metros. Desta vez, o desperdício de Saka aconteceu na Premier League e, um par de minutos depois de o jogador dos “gunners” falhar o 1-3, Jarrod Bowen marcou o segundo golo do West Ham, fixando o 2-2 final. Com este empate, o Arsenal perde quatro pontos em duas jornadas para o City – as duas equipas podem defrontar-se em Manchester a 26 de Abril separadas por apenas um ponto.

Desta vez, o erro de Bukayo Saka - não acertou na baliza defendida pelo ex-arsenalista Lukasz Fabianski – não deverá ganhar as proporções de 2021, quando o extremo foi alvo de numerosos insultos racistas nas redes sociais, o que motivou uma onda de indignação em Inglaterra e a uma investigação promovida pela Polícia Metropolitana de Londres. Porém, o primeiro penálti que Saka não converte com a camisola do Arsenal pode ficar marcado na carreira do jovem jogador.

Na liderança da Premier League desde Novembro, os “gunners” tinham, há uma semana, o primeiro lugar seguro por oito pontos (o City tem um jogo em atraso), mas, na deslocação a Anfield Road, a equipa de Mikel Arteta desperdiçou uma vantagem de dois golos, permitindo que o Liverpool empatasse (2-2).

Neste domingo, no London Stadium, a história repetiu-se. A vencer por 0-2 aos 10 minutos - golos de Gabriel Jesus e Martin Odegaard -, o Arsenal permitiu que o West Ham reduzisse antes do intervalo. O penálti logo a abrir a segunda parte parecia ser tónico que os “gunners” precisavam para colocar uma pedra na resistência dos “hammers”, mas Saka tremeu, e deixou de ser intocável na marcação de penáltis pelo Arsenal. Dois minutos e vinte segundos depois, o erro de Saka ganhou peso quando Bowen, com um remate de primeira, fez o 2-2 final.

Com dois empates consecutivos após desperdiçar dois golos de vantagem, o Arsenal tem agora mais quatro pontos do que o City (têm um jogo em atraso precisamente com o West Ham) e, dentro de duas semanas, as equipas dos amigos Guardiola e Arteta vão estar frente-a-frente em Manchester.

Fora da luta pelo título, o United, com Dalot e Bruno Fernandes no “onze”, viajou até ao City Ground, em Nottingham, e, com um triunfo por 2-0 frente ao Forest, aproveitou a derrota do Newcastle para se isolar no terceiro lugar.

Com Bruno Fernandes a ser um dos melhores em campo, o United colocou-se em vantagem aos 32’ – golo do brasileiro Antony – e, a 18 minutos do fim, Dalot estreou-se a marcar na Premier League.

Na Serie A, a Juventus está cada vez mais dependente de um triunfo na Liga Europa para conseguir disputar uma prova europeia na próxima época. A equipa de Turim, que na próxima quinta-feira joga em Alvalade, perdeu por 1-0 no Città del Tricolore, casa do Sassuolo, e está no 7.º lugar do campeonato italiano.

Bem melhor está a AS Roma, de José Mourinho. Com Rui Patrício na baliza, os romanos derrotaram na capital italiana a Udinese, por 3-0, e isolaram-se no terceiro lugar.