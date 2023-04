As lágrimas de Andrey Rublev são bem justificadas

À chegada ao Mónaco, Andrey Rublev já apresentava um palmarés recheado de 12 títulos. Mas faltava-lhe um maior, da categoria Masters 1000, que por duas vezes, ambas em 2021, lhe escapou. Neste domingo, o russo de 25 anos teve uma terceira oportunidade, no Rolex Monte-Carlo Masters, e que parecia ir novamente fugir-lhe, quando Holger Rune liderou o último set e dispôs de dois break-points para adiantar-se para 5-1. Mas a resiliência de Rublev acabou por prevalecer perante o colapso físico e mental do adversário teenager.

“Estou em lágrimas. Estou apenas feliz, finalmente. Tenho lutado tanto para ganhar um torneio destes. Cheguei a pensar que não ia conseguir ganhar, mas acreditava que ia ter uma oportunidade. Nas finais anteriores, não estava pronto mentalmente e ia-me abaixo e, hoje, disse a mim mesmo para acreditar até ao fim”, reconheceu Rublev na entrega de prémios, após a vitória, por 5-7, 6-2 e 7-5.

A sua sinceridade e a qualidade do ténis – bem como as primeiras reacções públicas contra a guerra – têm-lhe granjeado muitos fãs. “Sendo do país de onde venho e ter tanto apoio internacionalmente, significa muito”, confessou.

A compostura de Rublev contrastou com os erros quase infantis do dinamarquês na fase final do encontro. A dupla-falta que deu o derradeiro break ao adversário, anunciou o princípio do fim de Rune e quando atirou uma bola para fora do estádio perdeu também o apoio de grande parte do público, que o vaiou. Mas a boa semana de Rune, o primeiro teenager a chegar à final monegasca desde Rafael Nadal, em 2006, permite-lhe subir para o sétimo posto do ranking, logo atrás de Rublev.

No Jamor, já decorrem os torneios ATP 125 e ITF 100 feminino.

No quadro principal do primeiro, o contingente português formado por João Sousa (146.º), Frederico Silva (221.º), Gastão Elias (318.º, João Domingues (291.º), Pedro Sousa (454.º) e Henrique Rocha (547.º) foi reforçado com Duarte Vale (558.º), que este domingo conquistou o seu segundo título profissional, no ITF M15 de Monastir. Esta segunda-feira, Elias e Domingues estreiam-se na prova e Jaime Faria disputa (10 horas) a última ronda do qualifying.