Segunda na TV: Locke, histórias de resistência e grandes ondas

Elon Musk, Os Enigmas do Antigo Egipto e o fim da Guerra dos Mundos são outros destaques do dia.

CINEMA

Locke

Nos Studios, 16h30

Um intenso thriller dramático escrito e dirigido por Steve Knight, com o actor Tom Hardy ao volante. Ao saber que Bethan, com quem teve um caso há sete meses, está a entrar em trabalho de parto, Locke deixa para trás todos os compromissos, entra no carro e faz-se à estrada. Ao longo dessa viagem de duas horas, vai apoiando Bethan ao mesmo tempo que confessa a infidelidade à mulher, enfrenta a reacção dos filhos, tenta orientar um trabalho e encara demónios do passado.

O Rochedo

Hollywood, 19h15

A prisão de Alcatraz é uma fortaleza quase inexpugnável. Só um homem, John Patrick Mason (Sean Connery), conseguiu escapar-lhe. Agora, a vida de milhões de pessoas depende dele: é chamado a conduzir até à ilha uma equipa de forças especiais, para travar um grupo de fuzileiros revoltados, na posse de perigosas armas químicas. Nicolas Cage e Ed Harris também participam no filme dirigido por Michael Bay.

O Diário da Nossa Paixão

AXN Movies, 21h10

Esta é a história comovente de um homem que todos os dias lê um diário a uma mulher, no lar de idosos onde ambos vivem. Fala-lhe de dois jovens, Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdam), de esferas sociais diferentes, que primeiro são separados pelos pais e mais tarde pela Guerra.

Baseado no best-seller de Nicholas Sparks e realizado por Nick Cassavetes, O Diário da Nossa Paixão inaugura o especial Do Papel para o Ecrã, que exibe diariamente adaptações de livros ao cinema, culminando numa maratona marcada para 23 de Abril, Dia Mundial do Livro.

Com Todas as Nossas Forças

RTP2, 23h46

Julien, de 17 anos, confinado desde tenra idade a uma cadeira de rodas, sonha com uma vida recheada de aventura. Quando descobre que o pai foi em tempos um triatleta, desafia-o a fazerem juntos a competição ironman, uma das provas de resistência mais difíceis de completar. Apesar de achar a ideia irrealizável, o pai percebe que aquela pode ser uma grande oportunidade para criar laços com o filho.

Com os actores Jacques Gamblin, Alexandra Lamy e Fabien Héraud como protagonistas e com Nils Tavernier na realização, o filme inspira-se na história real dos norte-americanos Dick e Rick Hoyt.

SÉRIE

Guerra dos Mundos

Fox, 23h05

Último episódio. Chega ao fim a terceira (e, até ver, a derradeira) temporada da série sci-fi criada por Howard Overman que reinventa o clássico de H. G. Wells sobre uma invasão extraterrestre, introduzindo vertentes como realidades paralelas ou cruzamentos interespécies.

DOCUMENTÁRIOS

The Elon Musk Show

TVCine Edition, 17h30

Há quem o veja como um génio ou um visionário. E quem lhe aponte o dedo à impetuosidade, ao excesso de poder e à personalidade caprichosa. A controvérsia segue-o, seja à frente da Tesla, das explorações espaciais da SpaceX ou do Twitter. A ascensão de Elon Musk ao panteão dos milionários mais influentes do mundo é o tema desta minissérie timbrada pela BBC.

Assinada por Marian Mohamed e Jeremy Llewellyn Jones, é uma tentativa de esmiuçar as origens, o trajecto e as motivações deste homem de negócios difícil de decifrar, através de depoimentos recolhidos junto a familiares, amigos e também rivais. O retrato desenha-se em três episódios, para ver em bloco.

Os Enigmas do Antigo Egipto

História, 17h50

Para lá das Pirâmides e da Esfinge que têm fascinado arqueólogos, historiadores e curiosos ao longo dos séculos, há muito mais a conhecer do Antigo Egipto. A egiptóloga norte-americana Sarah Parcak garante que o que está a descoberto é apenas uma ínfima parte dos vestígios deixados pela civilização do Nilo. Ela e a sua equipa usam equipamento e tecnologia de última geração para revelar túmulos, templos e cidades perdidas, para tentar mapear o que terá sido a civilização dos faraós e para produzir simulações.

Ed Stafford: Duelo Impossível

Discovery, 23h

O especialista em sobrevivência ressurge na terceira temporada, pronto a enfrentar novos desafios que o hão-de levar do Quénia à Amazónia, numa jornada de resistência passada entre “animais predadores, clima inclemente, terreno difícil e acidentes imprevistos”. Em cada episódio, Stafford compete com um adversário à altura. Um deles será Matt Graham, de Duo de Sobreviventes.

A Grande Onda da Nazaré

HBO Max, streaming

Garrett McNamara, a onda gigante e a história que correu mundo e apontou o foco para a Nazaré. Eis o foco da série documental que tem Chris Smith atrás das câmaras e que hoje regressa hoje à HBO para a segunda temporada. Aborda a façanha do surfista norte-americano que, desafiado pelos nazarenos, ousou surfar uma perigosa e potencialmente fatal vaga de 30 metros, e cruza-a com o impacto que teve ao “transformar a vila piscatória num destino de surf de excelência”, explica a sinopse.

Não se fica por Portugal: viaja pelo mundo para narrar a jornada de McNamara e, nos novos episódios, também as histórias de outros surfistas – como Justine Dupont, Andrew Cotton, António Laureano ou Nic von Rupp – e de outras grandes ondas.