Palcos da semana: Jobim entre viagens, dança, cinema e política

Festival encantado, futuros imaginados

Onze corpos, muita cor e metros de tecido numa evocação da cultura afro-indígena brasileira. Assim abre oficialmente o DDD - Dias da Dança. Este momento Encantado, que marca o regresso da coreógrafa Lia Rodrigues ao festival, é um dos muitos a não perder.

O programa é vasto – 28 espectáculos (a maioria, em estreia nacional), num total de 46 sessões – e enaltece a dança que “se questiona e se abre a uma noção de coreografia expandida, de um lugar transcendente onde o movimento acontece, dentro e fora dos corpos, sendo capaz de reimaginar futuros”, faz saber a organização.

Neighbours, de Brigel Gjoka e Rauf “RubberLegz” Yasit, Só Eu Tenho a Chave Desta Parada Selvagem, de Mónica Calle, Versa-vice, de Tânia Carvalho, Dans6T, de Bouziane Bouteldja, The Pretty Things, de Catherine Gaudet, Serei/Afrodiaspórica, de Dori Nigro, Thank You For Coming: Space, de Faye Driscoll, e Pai para Jantar, de Gaya de Medeiros, são outros destaques desta sétima edição.

PORTO, MATOSINHOS e VILA NOVA DE GAIA Vários locais

De 18 a 30 de Abril

Grátis a 12€

Tom em dupla

O brasileiro Seu Jorge tem dado voz a crónicas musicais com o olhar crítico de quem passou a infância numa favela carioca. Pelo caminho, foi fazendo versões de canções de outros. E sempre quis cantar as de António Carlos Jobim, que descreve como “um dos maiores heróis da nossa música”.

Um reencontro com Daniel Jobim, neto da lenda, concretizou-lhe o desejo. Em dupla, “alternam momentos nostálgicos, grandes versões e impressões pessoais sobre o poeta”, adianta a nota de imprensa sobre o espectáculo que os traz de volta a Portugal, depois dos concertos que deram no Porto e em Oeiras no ano passado.

LISBOA Altice Arena

Dia 21 de Abril, às 22h

Bilhetes de 30€ a 60€ GUIMARÃES Pavilhão Multiusos

Dia 22 de Abril, às 22h

Bilhetes de 27,50€ a 60€

Mulher só entra

A projecção do filme de Roxanne Stam Housemaid #2, seguida de um concerto de Ana Lua Caiano, faz as honras de abertura da sexta edição do Porto Femme, o festival de cinema onde a entrada está reservada a obras assinadas por mulheres.

Em cartaz estão 126 filmes vindos de 41 países, com direito a 21 estreias internacionais e 36 nacionais, e com a presença de 39 realizadoras convidadas.

Nas contas entram também uma mostra de cinema iraniano, uma retrospectiva integral de Maria Clara Escobar, uma homenagem à cineasta Solveig Nordlund e outra à actriz Adelaide Teixeira. Conversas, workshops, exposições, performances e festas completam o alinhamento.

PORTO Vários locais

De 18 a 23 de Abril

Bilhetes a 5€/sessão (restantes actividades gratuitas, excepto workshop de Andreia Nunes, a 20€)

A democracia não é negociável

Com Pós-Democracia como tema, a mira apontada aos “casos crescentes de abraço ao autoritarismo” e a convicção “de que os valores democráticos são inegociáveis” – palavras dos directores artísticos, Bárbara Rosa e Rui Oliveira Marques –, o Festival Política torna a montar a sua assembleia em Lisboa.

São esperadas intervenções de Selma Uamusse à frente de uma mesa-redonda só de mulheres, d'A Garota Não a aplicar o registo interventivo a uma conversa cantada, de G Fema a representar o rap crioulo das ruas de Chelas, de Fernando Alvim a puxar o humor dos seus Monstros do Ano para uma edição “quase quase política” e da dupla Fado Bicha em modo DJ set.

A estimular a discussão estão também 21 filmes, debates, exposições, oficinas infantis, performances e o apetecido frente-a-frente entre cidadãos e deputados. Depois de Lisboa, o festival segue em campanha para Braga, entre 4 e 6 de Maio.

LISBOA Cinema São Jorge

De 21 a 23 de Abril

Grátis

Viagens entre ameias

De ameias ligadas ao chocolate, ao Natal e à época medieval (e, brevemente, ao gaming), Óbidos assume-se também como vila literária. Além do Folio, alberga o Latitudes, um festival destinado a apreciadores de literatura de viagem.

São sempre muitas as formas – “escritas, faladas, ilustradas, por livrarias, por terra, céu e mar e até à mesa”, nota a autarquia – e a quinta edição não foge à linha. Uma exposição de fotografias tiradas por Ana Abrão na Ásia, um jantar literário inspirado em Ruy Belo, a ópera Vénus e Adónis e o encontro de Urban Sketchers são apenas alguns exemplos.

No mapa estão também lançamentos de livros, oficinas, actividades para crianças, workshops, tertúlias, animação de rua, sessões de poesia, observação de estrelas e, este ano, percursos em Viagem pela Minha Terra, à descoberta do concelho.