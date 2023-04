No País dos Arquitectos: a capela que traduz “aquilo que é a essência”

No 55.º episódio do podcast “No País dos Arquitectos”, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com os arquitectos Helena Vieira e Pedro Ferreira, do Plano Humano Arquitectos, sobre a Capela de Nossa Senhora de Fátima, em Idanha-a-Nova.

A capela foi criada para receber o XXIII Acampamento Nacional de Escuteiros Católicos Portugueses, em 2017 e, ao longo dos anos, não só tem recebido celebrações intimistas, como tem promovido encontros que envolvem milhares de pessoas. Os arquitectos procuram criar espaços polivalentes que garantem “uma relação muito forte com o espaço exterior”: “É frequente haver muita gente a assistir às celebrações e tirar partido do próprio espaço circundante (...). A cruz pontua a paisagem e também compõe esta ambivalência, esta capacidade de celebrações mais intimistas ou para assembleias maiores”, descreve Helena Vieira.

Logo no início da conversa, os arquitectos revelam como o facto de ambos terem sido escuteiros influenciou o modo como desenvolveram o edifício e Helena Vieira fala sobre uma das referências do projecto: “É um templo (...) que deve servir a sua função de acolhimento, de abrigo, mas traduzindo a simplicidade e aquilo que é a essência. E, neste caso, a inspiração foi justamente a tenda canadiana: uma tenda simples, com duas águas, dois planos inclinados que procuram promover esse abrigo, esse encontro e recolhimento para a fé.”

A dimensão espiritual foi também trabalhada ao nível dos materiais. Na construção, houve o uso da madeira no interior e a aplicação do zinco no exterior. Depois existem os outros elementos: a madeira maciça (nos bancos da assembleia), a pedra (no altar, na fonte e no caminho de percurso da água) e a própria água que “simboliza o início da vida cristã”: “A água foi um material de trabalho porque tem a referência litúrgica e é muito importante no edifício em si (...) Mesmo que não estejamos a olhar para ela, estamos sempre a senti-la.”

Do ponto vista simbólico, Pedro Ferreira chama também a atenção para o desenho da luz e a forma como a iluminação parte “de baixo para cima” e se projecta “ao longo da capela”. A par disso, foi colocado “um ponto de luz sobre o altar”, ao qual também foi atribuído um significado: “funciona como uma luz que vem do alto” e que remete para o Divino. Como a capela se situa num planalto, em ambiente rural, à noite as estrelas também acabam por servir de “tecto” ao edificado.

No final da conversa, os arquitectos referem que o feedback que têm recebido por parte das pessoas que visitam a capela tem sido “muito positivo” e Helena Vieira lembra um episódio que ocorreu no dia em que se realizou a primeira cerimónia na capela, onde se juntaram cerca de 22 mil participantes para a abertura do 23.º acampamento nacional de escuteiros (ACANAC): “Estava uma iluminação muito gira (...) e, de repente, para mim foi super marcante o facto de chegar um pequeno grupo de crianças, os Lobitos, que são os escuteiros mais novos, [que costumam ser] os mais activos, animados e barulhentos. Mas aquilo que nós vimos foi que, à medida que eles iam entrando (...) ninguém os mandou calar. Eles, de alguma forma, sentiram que estavam noutro espaço e foram progressivamente ficando calados. Havia, entre eles, um olhar entusiasmado com o espaço, mas ainda assim de recolhimento.”

Pedro Ferreira sublinha como o “trabalho colaborativo” foi “fundamental” para que “o resultado final fosse o que todos gostaram de ver”: “[Houve colaboração] desde o cliente, [entre os arquitectos] aqui no atelier e depois também com a própria pessoa que construiu. E isso é uma coisa que aconteceu nesta capela e – fazendo uma retrospectiva – (...) a verdade é que os projectos que resultam melhor são aqueles em que há uma convergência de vontades entre todos: entre nós e a nossa equipa aqui no atelier, entre o cliente e entre quem constrói.”

Para conhecer melhor o espírito escutista dos arquitectos, o envolvimento das pessoas no projecto e a dimensão espiritual da Capela de Nossa Senhora de Fátima, ouça a entrevista na íntegra.

